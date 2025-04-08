https://1prime.ru/20250408/politsiya-856476440.html

На Украине мошенники недопоставили ВСУ более сотни дронов

На Украине мошенники недопоставили ВСУ более сотни дронов - 08.04.2025, ПРАЙМ

На Украине мошенники недопоставили ВСУ более сотни дронов

Группа мошенников с Украины недопоставила ВСУ больше сотни дронов, похитив у военных и волонтеров больше 267 тысяч долларов, сообщили в украинской полиции. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T14:52+0300

2025-04-08T14:52+0300

2025-04-08T14:52+0300

вооружения

общество

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Группа мошенников с Украины недопоставила ВСУ больше сотни дронов, похитив у военных и волонтеров больше 267 тысяч долларов, сообщили в украинской полиции. "Нацполиция ликвидировала организованную преступную группу мошенников, которая не поставила ВСУ более ста дронов стоимостью почти 11 миллионов гривен (267 тысяч долларов - ред.)", - говорится в материале, опубликованном на сайте украинской полиции. Отмечается, что мошенники зарегистрировали подставное лицо в качестве индивидуального предпринимателя и поставляли потерпевшим пробные партии дронов по несколько единиц в максимально сжатые сроки по привлекательно низким ценам, после чего предлагали заказать большие партии БПЛА по еще более низкой цене, но уже с полной предоплатой. Когда те заказывали больше - переставали выходить на связь и блокировали контакты заказчиков. Как сообщают правоохранители, мошенники орудовали на протяжении девяти месяцев. Отмечается, что во время обысков у участников группировки были изъяты 53 БПЛА, 152 слитка серебра и почти 740 тысяч долларов в разных валютах, помимо уже указанных 267 тысяч долларов. Сообщается, что жертвами мошенников стали девять человек, среди которых волонтеры и военнослужащие ВСУ, однако полное количество пострадавших может быть намного больше. Трем подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере в условиях военного времени.

https://1prime.ru/20250408/ukraina-856469553.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, всу