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Эксперт: новые пошлины США приведут Турцию в "нелегкое положение" - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт: новые пошлины США приведут Турцию в "нелегкое положение"
Эксперт: новые пошлины США приведут Турцию в "нелегкое положение" - 08.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт: новые пошлины США приведут Турцию в "нелегкое положение"
Новые пошлины США приведут Турцию в "нелегкое положение" в плане конкуренции на европейском рынке, но у Анкары будут определенные преимущества, заявил РИА... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T05:46+0300
2025-04-08T05:46+0300
мировая экономика
экономика
турция
сша
анкара
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 8 апр - ПРАЙМ. Новые пошлины США приведут Турцию в "нелегкое положение" в плане конкуренции на европейском рынке, но у Анкары будут определенные преимущества, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "Пошлины США не приведут к тому, что Турция что-то потеряет, потому что, если смотреть на равных, у Турции есть преимущество в плане конкуренции. Налоги на конкурентов Турции, то есть на страны, которые являются конкурентами на американском рынке, уже выше. Великобритания, в которую Турция много экспортирует и с которой у Турции есть соглашение о свободной торговле, имеет аналогичный налог с Турцией", - сказал собеседник агентства. По его словам, Турция "выходит отсюда с минимальным ущербом и даже с выгодой". "Конечно, есть и другое измерение. В то время как введение Америкой высоких тарифов для многих стран поставит Турцию в выгодное положение на американском рынке, это заставит эти страны более интенсивно работать на рынках за пределами США. Поскольку эти рынки являются рынками, на которые Турция интенсивно экспортирует свою продукцию, мы увидим, что Турции придется очень нелегко в плане конкуренции, особенно в Европе", - отметил эксперт. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в мае планирует обсудить с США новые пошлины по Турции, есть вероятность их постепенного ввода, сообщила ранее газета Milliyet со ссылкой на источники. Ранее газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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40
мировая экономика, турция, сша, анкара, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
Мировая экономика, Экономика, ТУРЦИЯ, США, Анкара, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
05:46 08.04.2025
 
Эксперт: новые пошлины США приведут Турцию в "нелегкое положение"

Экономист Эрчин: новые пошлины США приведут Турцию в "нелегкое положение"

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АНКАРА, 8 апр - ПРАЙМ. Новые пошлины США приведут Турцию в "нелегкое положение" в плане конкуренции на европейском рынке, но у Анкары будут определенные преимущества, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
"Пошлины США не приведут к тому, что Турция что-то потеряет, потому что, если смотреть на равных, у Турции есть преимущество в плане конкуренции. Налоги на конкурентов Турции, то есть на страны, которые являются конкурентами на американском рынке, уже выше. Великобритания, в которую Турция много экспортирует и с которой у Турции есть соглашение о свободной торговле, имеет аналогичный налог с Турцией", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Турция "выходит отсюда с минимальным ущербом и даже с выгодой".
"Конечно, есть и другое измерение. В то время как введение Америкой высоких тарифов для многих стран поставит Турцию в выгодное положение на американском рынке, это заставит эти страны более интенсивно работать на рынках за пределами США. Поскольку эти рынки являются рынками, на которые Турция интенсивно экспортирует свою продукцию, мы увидим, что Турции придется очень нелегко в плане конкуренции, особенно в Европе", - отметил эксперт.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в мае планирует обсудить с США новые пошлины по Турции, есть вероятность их постепенного ввода, сообщила ранее газета Milliyet со ссылкой на источники.
Ранее газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.
 
ЭкономикаМировая экономикаТУРЦИЯСШААнкараДональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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