Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конгресс США может отменить введенные Трампом пошлины, заявила сенатор - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/poshliny-856472947.html
Конгресс США может отменить введенные Трампом пошлины, заявила сенатор
Конгресс США может отменить введенные Трампом пошлины, заявила сенатор - 08.04.2025, ПРАЙМ
Конгресс США может отменить введенные Трампом пошлины, заявила сенатор
Конгресс США имеет право принять резолюцию, которая снимет с президента США Дональда Трампа чрезвычайные полномочия, позволяющие ему вводить пошлины на импорт... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:50+0300
2025-04-08T13:50+0300
экономика
сша
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Конгресс США имеет право принять резолюцию, которая снимет с президента США Дональда Трампа чрезвычайные полномочия, позволяющие ему вводить пошлины на импорт из других стран, заявила сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Как заявила политик, впервые в истории США столкнулись с ситуацией, когда "один человек разрушает целый фондовый рынок". "Конгресс обладает полномочиями остановить этот хаос прямо сейчас... Мы прямо сейчас можем выдвинуть резолюцию, которая отменит чрезвычайные полномочия, которыми Трамп пользуется для введения этих пошлин", - сказала Уоррен в видео, выложенном на ее странице в соцсети X. Как отметила сенатор, для принятия резолюции необходимо, чтобы республиканцы в конгрессе присоединились к демократам, собрав таким образом необходимое число голосов. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
https://1prime.ru/20250408/eksport-856464217.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_84800a305fbfdf9a75224f1504f680d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, ес
Экономика, США, Дональд Трамп, ЕС
13:50 08.04.2025
 
Конгресс США может отменить введенные Трампом пошлины, заявила сенатор

Сенатор Уоррен: конгресс США может отменить введенные Трампом пошлины

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Конгресс США имеет право принять резолюцию, которая снимет с президента США Дональда Трампа чрезвычайные полномочия, позволяющие ему вводить пошлины на импорт из других стран, заявила сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.
Как заявила политик, впервые в истории США столкнулись с ситуацией, когда "один человек разрушает целый фондовый рынок".
"Конгресс обладает полномочиями остановить этот хаос прямо сейчас... Мы прямо сейчас можем выдвинуть резолюцию, которая отменит чрезвычайные полномочия, которыми Трамп пользуется для введения этих пошлин", - сказала Уоррен в видео, выложенном на ее странице в соцсети X.
Как отметила сенатор, для принятия резолюции необходимо, чтобы республиканцы в конгрессе присоединились к демократам, собрав таким образом необходимое число голосов.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Экспорт из Германии в США может сократиться на фоне пошлин
10:21
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала