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Эксперт назвал пошлины Трампа "самосанкциями" на США - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт назвал пошлины Трампа "самосанкциями" на США
Эксперт назвал пошлины Трампа "самосанкциями" на США - 08.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал пошлины Трампа "самосанкциями" на США
Торговая война, инициированная введением американским президентом Дональдом Трампом пошлин на импорт - это "самосанкции" на США для ухода от экономической... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T15:36+0300
2025-04-08T15:36+0300
экономика
сша
дональд трамп
пошлины
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Торговая война, инициированная введением американским президентом Дональдом Трампом пошлин на импорт - это "самосанкции" на США для ухода от экономической катастрофы в более долгосрочном периоде путем реиндустриализации и обеспечения экономической самодостаточности, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин. Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, что усилило опасения по поводу экономики США и мировой торговли и привело также к сильному падению мировых фондовых и сырьевых рынков, а также грозит замедлением мировой экономики и самих США. "Торговая война, которую развязывает руководство США - это, судя по всему, не импульсивное решение. Возможно, это вынужденный шаг, который требуется для того, чтобы не допустить более катастрофичного развития событий. США вводят "санкции" сами на себя. Сначала, конечно, паника и глубокая просадка рынков, спад деловой активности и инфляция, но затем быстрый рост в обрабатывающей промышленности, запуск импортозамещения, развитие технологий. Получится это у США или нет – покажет время. Но хотя бы "сжечь" часть раздутого госдолга за счет инфляции будет не лишним", - говорит эксперт. Хронический торговый дефицит США, который стал основной причиной пошлин, – это результат давно сложившейся системы, когда основной статьей экспорта США является доллар. По сути, все остальные страны долгое время "импортировали" доллары, наполняя ими резервы, под которые осуществлялась денежная эмиссия уже в локальных валютах. Торговый дефицит в таком формате позволял США поддерживать высочайший уровень жизни, несмотря на перенос производств в другие страны. Эти производства, по сути, продолжали работать на благосостояние США, используя при этом производственные ресурсы других стран, рассуждает Брагин. Тем не менее постепенная потеря позиций в мировой экономике ставит под угрозу дальнейшую жизнеспособность данной модели. Если доллар потеряет значение резервной валюты (а такой процесс уже идет), США окажутся в очень неприятной ситуации: рекордный госдолг, отсутствие самодостаточной экономики, раздутый финансовый сектор, поясняет эксперт. "Отсюда вывод: требуется изменение экономической модели, пока на это есть возможность. В первую очередь требуется реиндустриализация. Инвестиции в развитие производства, обеспечение экономической самодостаточности, решение проблемы торгового дефицита. Данный процесс далеко не безболезненный, и нет никакой гарантии, что в итоге не получится длительного периода стагнации. В этой части болезненная реакция рынка США выглядит вполне оправданно", - резюмирует он.
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сша, дональд трамп, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины
15:36 08.04.2025
 
Эксперт назвал пошлины Трампа "самосанкциями" на США

Эксперт Брагин: США вводят пошлины для ухода от экономической катастрофы

© fotolia.com / eabff%Флаг США
%Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© fotolia.com / eabff
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Торговая война, инициированная введением американским президентом Дональдом Трампом пошлин на импорт - это "самосанкции" на США для ухода от экономической катастрофы в более долгосрочном периоде путем реиндустриализации и обеспечения экономической самодостаточности, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин.
Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, что усилило опасения по поводу экономики США и мировой торговли и привело также к сильному падению мировых фондовых и сырьевых рынков, а также грозит замедлением мировой экономики и самих США.
"Торговая война, которую развязывает руководство США - это, судя по всему, не импульсивное решение. Возможно, это вынужденный шаг, который требуется для того, чтобы не допустить более катастрофичного развития событий. США вводят "санкции" сами на себя. Сначала, конечно, паника и глубокая просадка рынков, спад деловой активности и инфляция, но затем быстрый рост в обрабатывающей промышленности, запуск импортозамещения, развитие технологий. Получится это у США или нет – покажет время. Но хотя бы "сжечь" часть раздутого госдолга за счет инфляции будет не лишним", - говорит эксперт.
Хронический торговый дефицит США, который стал основной причиной пошлин, – это результат давно сложившейся системы, когда основной статьей экспорта США является доллар. По сути, все остальные страны долгое время "импортировали" доллары, наполняя ими резервы, под которые осуществлялась денежная эмиссия уже в локальных валютах. Торговый дефицит в таком формате позволял США поддерживать высочайший уровень жизни, несмотря на перенос производств в другие страны. Эти производства, по сути, продолжали работать на благосостояние США, используя при этом производственные ресурсы других стран, рассуждает Брагин.
Тем не менее постепенная потеря позиций в мировой экономике ставит под угрозу дальнейшую жизнеспособность данной модели. Если доллар потеряет значение резервной валюты (а такой процесс уже идет), США окажутся в очень неприятной ситуации: рекордный госдолг, отсутствие самодостаточной экономики, раздутый финансовый сектор, поясняет эксперт.
"Отсюда вывод: требуется изменение экономической модели, пока на это есть возможность. В первую очередь требуется реиндустриализация. Инвестиции в развитие производства, обеспечение экономической самодостаточности, решение проблемы торгового дефицита. Данный процесс далеко не безболезненный, и нет никакой гарантии, что в итоге не получится длительного периода стагнации. В этой части болезненная реакция рынка США выглядит вполне оправданно", - резюмирует он.
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Минфин Британии предупредил об огромных последствиях пошлин для экономики
15:29
 
ЭкономикаСШАДональд Трамппошлины
 
 
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