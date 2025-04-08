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В ВТО рассказали о количестве споров против американских пошлин - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ВТО рассказали о количестве споров против американских пошлин
В ВТО рассказали о количестве споров против американских пошлин - 08.04.2025, ПРАЙМ
В ВТО рассказали о количестве споров против американских пошлин
Пять споров против пошлин США было инициировано с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа в органе по разрешению споров Всемирной торговой... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T17:15+0300
2025-04-08T17:21+0300
экономика
вто
сша
пошлины
споры
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ЖЕНЕВА, 8 апр - ПРАЙМ. Пять споров против пошлин США было инициировано с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), заявила РИА Новости официальный представитель ВТО Джессика Эрмоса."Я насчитала пять споров, связанных с вашим вопросом", - ответила она на вопрос, сколько споров было инициировано в организации из-за пошлин США после инаугурации Трампа, состоявшейся 20 января.Эрмоса уточнила, что три спора были инициированы Канадой и два - Китаем.Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут затем создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых судей. У ВТО нет полномочий навязывать решение.В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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вто, сша, пошлины, споры
Экономика, ВТО, США, пошлины, споры
17:15 08.04.2025 (обновлено: 17:21 08.04.2025)
 
В ВТО рассказали о количестве споров против американских пошлин

ВТО: после инаугурации Трампа было инициировано пять споров против пошлин США

© Фото : WTOВсемирная торговая организация
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© Фото : WTO
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ЖЕНЕВА, 8 апр - ПРАЙМ. Пять споров против пошлин США было инициировано с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), заявила РИА Новости официальный представитель ВТО Джессика Эрмоса.
"Я насчитала пять споров, связанных с вашим вопросом", - ответила она на вопрос, сколько споров было инициировано в организации из-за пошлин США после инаугурации Трампа, состоявшейся 20 января.
Эрмоса уточнила, что три спора были инициированы Канадой и два - Китаем.
Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут затем создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых судей. У ВТО нет полномочий навязывать решение.
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Китай инициирует спор в ВТО относительно "взаимных пошлин" США
16:23
В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
 
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