https://1prime.ru/20250408/poshliny-856484881.html

Forbes рассказал, как изменилось состояние Трампа из-за введенных им пошлин

Forbes рассказал, как изменилось состояние Трампа из-за введенных им пошлин - 08.04.2025, ПРАЙМ

Forbes рассказал, как изменилось состояние Трампа из-за введенных им пошлин

Состояние президента США Дональда Трампа уже снизилось примерно на 500 миллионов долларов на введенных им "взаимных" импортных пошлин, сообщает газета Forbes. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T17:51+0300

2025-04-08T17:51+0300

2025-04-08T17:51+0300

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Состояние президента США Дональда Трампа уже снизилось примерно на 500 миллионов долларов на введенных им "взаимных" импортных пошлин, сообщает газета Forbes. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Власти ряда стран пообещали ответные меры на это. "На прошлой неделе Дональд Трамп сделал первые выстрелы в глобальной торговой войне, нанеся ущерб самым разным людям - в том числе себе. Второго апреля, когда Трамп объявил о своем плане введения масштабных пошлин, Forbes оценил его состояние в 4,7 миллиарда долларов. Менее чем через неделю оно снизилось до 4,2 миллиарда", - пишет издание. Как указывает Forbes, самая большая доля потерь состояния президента США пришлась на его компанию Trump Media and Technology Group. Из-за падения стоимости ее акций примерно на 5% с прошлого четверга Трамп потерял около 170 миллионов долларов. Кроме того, стоимость портфеля недвижимости американского президента за это время сократилась до 570 миллионов долларов с 660 миллионов ранее. Потери также пришлись на связанные с гольфом активы Трампа, поскольку многие мячи, клюшки и рубашки в магазинах для профессионалов привозят из-за рубежа.

https://1prime.ru/20250408/poshliny-856478920.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40