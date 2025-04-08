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Forbes рассказал, как изменилось состояние Трампа из-за введенных им пошлин
Forbes рассказал, как изменилось состояние Трампа из-за введенных им пошлин - 08.04.2025, ПРАЙМ
Forbes рассказал, как изменилось состояние Трампа из-за введенных им пошлин
Состояние президента США Дональда Трампа уже снизилось примерно на 500 миллионов долларов на введенных им "взаимных" импортных пошлин, сообщает газета Forbes. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T17:51+0300
2025-04-08T17:51+0300
2025-04-08T17:51+0300
экономика
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Состояние президента США Дональда Трампа уже снизилось примерно на 500 миллионов долларов на введенных им "взаимных" импортных пошлин, сообщает газета Forbes. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Власти ряда стран пообещали ответные меры на это. "На прошлой неделе Дональд Трамп сделал первые выстрелы в глобальной торговой войне, нанеся ущерб самым разным людям - в том числе себе. Второго апреля, когда Трамп объявил о своем плане введения масштабных пошлин, Forbes оценил его состояние в 4,7 миллиарда долларов. Менее чем через неделю оно снизилось до 4,2 миллиарда", - пишет издание. Как указывает Forbes, самая большая доля потерь состояния президента США пришлась на его компанию Trump Media and Technology Group. Из-за падения стоимости ее акций примерно на 5% с прошлого четверга Трамп потерял около 170 миллионов долларов. Кроме того, стоимость портфеля недвижимости американского президента за это время сократилась до 570 миллионов долларов с 660 миллионов ранее. Потери также пришлись на связанные с гольфом активы Трампа, поскольку многие мячи, клюшки и рубашки в магазинах для профессионалов привозят из-за рубежа.
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Forbes рассказал, как изменилось состояние Трампа из-за введенных им пошлин
Forbes: состояние Трампа сократилось на $0,5 млрд из-за введенных им пошлин
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Состояние президента США Дональда Трампа уже снизилось примерно на 500 миллионов долларов на введенных им "взаимных" импортных пошлин, сообщает газета Forbes.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Власти ряда стран пообещали ответные меры на это.
"На прошлой неделе Дональд Трамп сделал первые выстрелы в глобальной торговой войне, нанеся ущерб самым разным людям - в том числе себе. Второго апреля, когда Трамп объявил о своем плане введения масштабных пошлин, Forbes оценил его состояние в 4,7 миллиарда долларов. Менее чем через неделю оно снизилось до 4,2 миллиарда", - пишет издание.
Как указывает Forbes, самая большая доля потерь состояния президента США пришлась на его компанию Trump Media and Technology Group. Из-за падения стоимости ее акций примерно на 5% с прошлого четверга Трамп потерял около 170 миллионов долларов.
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Кроме того, стоимость портфеля недвижимости американского президента за это время сократилась до 570 миллионов долларов с 660 миллионов ранее.
Потери также пришлись на связанные с гольфом активы Трампа, поскольку многие мячи, клюшки и рубашки в магазинах для профессионалов привозят из-за рубежа.