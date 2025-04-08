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В Германии оценили эффективность угроз Евросоюза в ответ на пошлины США

В Германии оценили эффективность угроз Евросоюза в ответ на пошлины США - 08.04.2025, ПРАЙМ

В Германии оценили эффективность угроз Евросоюза в ответ на пошлины США

Воинственный настрой ряда политиков и чиновников Европейского союза в ответ на введенные США пошлины лишь усугубит положение, американский президент Дональд... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T18:45+0300

2025-04-08T18:45+0300

2025-04-08T18:46+0300

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БЕРЛИН, 8 апр - ПРАЙМ. Воинственный настрой ряда политиков и чиновников Европейского союза в ответ на введенные США пошлины лишь усугубит положение, американский президент Дональд Трамп в этом вопросе рассчитывает на заключение джентльменского соглашения с прагматичным и дипломатичным подходом, заявил РИА Новости немецкий инвестор Андре Барендрегт. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Позднее еврокомиссар Марош Шефчович сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле, что ЕС намерен поэтапно 15 апреля и 15 мая ввести контрмеры против импортных пошлин США. "Обвинять друг друга бесполезно, угрожать — тоже. А говорить о торговой войне и вовсе неправильно. Это чрезмерно воинственное выражение, которое приведет лишь к дополнительной и ненужной агрессии", - прокомментировал ситуацию Барендрегт. По его словам, администрация Трампа ждет встречного предложения, в результате которого пошлины могут быть снижены. "Я думаю, что Трамп придает вопросу пошлин большое значение и рассчитывает не только на прагматичного, но и дипломатичного собеседника, а также бизнесмена по духу, который вместе с ним приведет этот вопрос к джентльменскому соглашению", — предположил эксперт. По его мнению, Германия, в частности, могла бы через ряд торговых соглашений продолжить сотрудничество с США. "Мы зависимы от Соединенных Штатов, и это нужно просто признать. Однако из этой зависимости можно делать заключения не только о слабости, но и силе — если вести дела открыто", - говорит Барендрегт. При этом, как подчеркивает инвестор, следует учитывать, что США по-прежнему остаются ведущей и крупнейшей экономикой мира с ВВП в 27 триллионов долларов, тогда как ВВП Германии составляет примерно 4 триллиона долларов. "Германия из-за полностью провальной политики в области трудовой миграции и энергетики в данный момент проводит деиндустриализацию. В то же время Соединенные Штаты, наоборот, находятся в процессе реиндустриализации", — сказал он. Инвестор напомнил, что ФРГ в 2024 году зафиксировала положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами в размере 70 миллиардов евро, в то время как сами США получили дефицит торгового баланса примерно в 80 миллиардов евро. "Таким образом, пошлины не лишены смысла. Трамп пытается обеспечить и защитить свою промышленную базу, восстановить ее экономическим разворотом. В отличие от Байдена, который ее субсидировал в рамках неэффективной экономической политики, в ходе которой добиться реиндустриализации собственными силами не удалось", — пояснил он. Эксперт считает, что промышленная база США испытывает трудности в том числе из-за того, что американцы вложили много средств в высокоразвитые технологии - область, где они действительно являются лидерами рынка, в то время как промышленность осталась без должного внимания, которое Трамп намерен сейчас ей уделить. "Президент Владимир Путин некогда сделал нечто подобное - тихо и спокойно и не так громко, как Соединенные Штаты, заставив немецкую автомобильную промышленность инвестировать в Российской Федерации. Представители отрасли последовали требованиям русских и построили прекрасный бизнес", - отметил собеседник агентства. Андре Барендрегт является основателем и генеральным директором немецкой инвестиционной компании MCS Unternehmensberatung und Management Service GmbH. Инвестор имеет обширный опыт работы в РФ. В декабре 2024 года Барендрегт стал единственным бизнесменом с Запада, задавшим Владимиру Путину вопрос на пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"

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