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Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%
Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104% - 08.04.2025, ПРАЙМ
Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%
США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T19:45+0300
2025-04-08T19:45+0300
2025-04-08T19:51+0300
экономика
сша
пошлины
китай
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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома."Пресс-секретарь Белого дома заявил, что дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19.00 мск), поскольку Китай не снял свои ответные меры. Дополнительные пошлины будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля", - говорится в публикации.
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сша, пошлины, китай
Экономика, США, пошлины, КИТАЙ
Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%
Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%
ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.
"Пресс-секретарь Белого дома заявил, что дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19.00 мск), поскольку Китай не снял свои ответные меры. Дополнительные пошлины будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля", - говорится в публикации.
"Обвал неизбежен". США уже проиграли войну пошлин с Китаем