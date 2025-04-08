https://1prime.ru/20250408/poshliny-856488742.html

Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%

Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104% - 08.04.2025, ПРАЙМ

Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%

США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T19:45+0300

2025-04-08T19:45+0300

2025-04-08T19:51+0300

экономика

сша

пошлины

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg

ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома."Пресс-секретарь Белого дома заявил, что дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19.00 мск), поскольку Китай не снял свои ответные меры. Дополнительные пошлины будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля", - говорится в публикации.

https://1prime.ru/20250408/ekonomika-856461194.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пошлины, китай