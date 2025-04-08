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Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104% - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%
Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104% - 08.04.2025, ПРАЙМ
Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%
США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T19:45+0300
2025-04-08T19:51+0300
экономика
сша
пошлины
китай
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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома."Пресс-секретарь Белого дома заявил, что дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19.00 мск), поскольку Китай не снял свои ответные меры. Дополнительные пошлины будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля", - говорится в публикации.
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сша
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сша, пошлины, китай
Экономика, США, пошлины, КИТАЙ
19:45 08.04.2025 (обновлено: 19:51 08.04.2025)
 
Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%

Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.
"Пресс-секретарь Белого дома заявил, что дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19.00 мск), поскольку Китай не снял свои ответные меры. Дополнительные пошлины будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля", - говорится в публикации.
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
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