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США продолжать вводить повышенные пошлины, пообещали в Белом доме
США продолжать вводить повышенные пошлины, пообещали в Белом доме - 08.04.2025, ПРАЙМ
США продолжать вводить повышенные пошлины, пообещали в Белом доме
США продолжат вводить повышенные пошлины на импорт параллельно с ведением переговоров с торговыми партнерами Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T20:29+0300
2025-04-08T20:29+0300
2025-04-08T20:41+0300
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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. США продолжат вводить повышенные пошлины на импорт параллельно с ведением переговоров с торговыми партнерами Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Ответные пошлины продолжат вводиться по мере того, как ведутся переговоры по этим сделкам. (Пошлины - ред.) принесут триллионы долларов доходов Соединенным Штатам", - сообщила она журналистам на брифинге.По словам Левитт, Трамп поручил администрации договариваться с партнерами США об индивидуальных торговых сделках, которые будут "уникальными" для каждой страны, но при этом содействовать росту занятости на американском рынке труда, повышению производительности и борьбе с торговыми дефицитами.Также Левитт отметила, что президент готов к переговорам о пошлинах, руководство некоторых стран "обрывает телефон" в Вашингтоне, чтобы выйти на контакт.По словам Левитт, Трамп поручил администрации договариваться с партнерами США об индивидуальных торговых сделках, которые будут "уникальными" для каждой страны, но при этом содействовать росту занятости на американском рынке труда, повышению производительности и борьбе с торговыми дефицитами.Также Левитт отметила, что президент готов к переговорам о пошлинах, руководство некоторых стран "обрывает телефон" в Вашингтоне, чтобы выйти на контакт."Президент поговорит с любой страной, которая позвонит. Я могу сказать, телефон обрывается от постоянных звонков", - сказала ЛевиттПо ее словам, цель Трампа - перейти от базовых установленных тарифов к персональным сделкам со странами."Это будет не сделка с вешалки, а исполненное на заказ", - сравнила представитель Белого дома ситуацию с работой портного.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
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сша, пошлины, переговоры
Экономика, США, пошлины, переговоры
США продолжать вводить повышенные пошлины, пообещали в Белом доме
Белый дом: США продолжат вводить повышенные пошлины параллельно с переговорами
ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. США продолжат вводить повышенные пошлины на импорт параллельно с ведением переговоров с торговыми партнерами Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Ответные пошлины продолжат вводиться по мере того, как ведутся переговоры по этим сделкам. (Пошлины - ред.) принесут триллионы долларов доходов Соединенным Штатам", - сообщила она журналистам на брифинге.
По словам Левитт, Трамп поручил администрации договариваться с партнерами США об индивидуальных торговых сделках, которые будут "уникальными" для каждой страны, но при этом содействовать росту занятости на американском рынке труда, повышению производительности и борьбе с торговыми дефицитами.
Также Левитт отметила, что президент готов к переговорам о пошлинах, руководство некоторых стран "обрывает телефон" в Вашингтоне, чтобы выйти на контакт.
Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%
По словам Левитт, Трамп поручил администрации договариваться с партнерами США об индивидуальных торговых сделках, которые будут "уникальными" для каждой страны, но при этом содействовать росту занятости на американском рынке труда, повышению производительности и борьбе с торговыми дефицитами.
Также Левитт отметила, что президент готов к переговорам о пошлинах, руководство некоторых стран "обрывает телефон" в Вашингтоне, чтобы выйти на контакт.
"Президент поговорит с любой страной, которая позвонит. Я могу сказать, телефон обрывается от постоянных звонков", - сказала Левитт
По ее словам, цель Трампа - перейти от базовых установленных тарифов к персональным сделкам со странами.
"Это будет не сделка с вешалки, а исполненное на заказ", - сравнила представитель Белого дома ситуацию с работой портного.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.