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Белый дом подтвердил повышение пошлин на импорт из Китая
Белый дом подтвердил повышение пошлин на импорт из Китая - 08.04.2025, ПРАЙМ
Белый дом подтвердил повышение пошлин на импорт из Китая
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T20:48+0300
2025-04-08T20:48+0300
2025-04-08T20:49+0300
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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%. "Они заработают в 12.01 ночью, то есть вступят в силу завтра", - сообщила Левитт журналистам на брифинге. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
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белый дом, пошлины, китай
Экономика, Белый дом, пошлины, КИТАЙ
Белый дом подтвердил повышение пошлин на импорт из Китая
Белый дом подтвердил, что со среды повышаются пошлины на импорт из Китая
ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.
"Они заработают в 12.01 ночью, то есть вступят в силу завтра", - сообщила Левитт журналистам на брифинге.
Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.