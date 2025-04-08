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Белый дом подтвердил повышение пошлин на импорт из Китая - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Белый дом подтвердил повышение пошлин на импорт из Китая
Белый дом подтвердил повышение пошлин на импорт из Китая - 08.04.2025, ПРАЙМ
Белый дом подтвердил повышение пошлин на импорт из Китая
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T20:48+0300
2025-04-08T20:49+0300
экономика
белый дом
пошлины
китай
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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%. "Они заработают в 12.01 ночью, то есть вступят в силу завтра", - сообщила Левитт журналистам на брифинге. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
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белый дом, пошлины, китай
Экономика, Белый дом, пошлины, КИТАЙ
20:48 08.04.2025 (обновлено: 20:49 08.04.2025)
 
Белый дом подтвердил повышение пошлин на импорт из Китая

Белый дом подтвердил, что со среды повышаются пошлины на импорт из Китая

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.
"Они заработают в 12.01 ночью, то есть вступят в силу завтра", - сообщила Левитт журналистам на брифинге.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%
19:45
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
 
ЭкономикаБелый домпошлиныКИТАЙ
 
 
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