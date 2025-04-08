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Белый дом подтвердил повышение пошлин на импорт из Китая

Белый дом подтвердил повышение пошлин на импорт из Китая - 08.04.2025, ПРАЙМ

Белый дом подтвердил повышение пошлин на импорт из Китая

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T20:48+0300

2025-04-08T20:48+0300

2025-04-08T20:49+0300

экономика

белый дом

пошлины

китай

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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%. "Они заработают в 12.01 ночью, то есть вступят в силу завтра", - сообщила Левитт журналистам на брифинге. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.

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китай

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белый дом, пошлины, китай