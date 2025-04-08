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Левитт пообещала Китаю, что Трамп "будет невероятно щедр"

Левитт пообещала Китаю, что Трамп "будет невероятно щедр" - 08.04.2025, ПРАЙМ

Левитт пообещала Китаю, что Трамп "будет невероятно щедр"

Президент США Дональд Трамп будет "невероятно щедр", если Китай изъявит желание договориться о пошлинах, заявила официальный представитель Белого дома Каролин... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T20:54+0300

2025-04-08T20:54+0300

2025-04-08T20:55+0300

экономика

белый дом

дональд трамп

китай

переговоры

пошлины

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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп будет "невероятно щедр", если Китай изъявит желание договориться о пошлинах, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Президент хотел, чтобы я сообщила, что если Китай выйдет на связь для заключения сделки, он будет невероятно щедр", - сказала Левитт на брифинге. Она подчеркнула, что Трамп в любом случае будет отталкиваться от интересов Штатов. Как заявила Левитт, президент США убежден, что Пекин хочет сделки. "Он верит, что Китай хочет сделки, что они должна заключить сделку. Президент верит, что Китай хочет заключить сделку, просто не знает, как начать", - добавила Левитт. Ответные меры Пекина она назвала ошибкой. "Если Америку ударить, она ударит сильнее", - сказала Левитт. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.

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белый дом, дональд трамп, китай, переговоры, пошлины