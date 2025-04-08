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Левитт пообещала Китаю, что Трамп "будет невероятно щедр" - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Левитт пообещала Китаю, что Трамп "будет невероятно щедр"
Левитт пообещала Китаю, что Трамп "будет невероятно щедр" - 08.04.2025, ПРАЙМ
Левитт пообещала Китаю, что Трамп "будет невероятно щедр"
Президент США Дональд Трамп будет "невероятно щедр", если Китай изъявит желание договориться о пошлинах, заявила официальный представитель Белого дома Каролин... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T20:54+0300
2025-04-08T20:55+0300
экономика
белый дом
дональд трамп
китай
переговоры
пошлины
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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп будет "невероятно щедр", если Китай изъявит желание договориться о пошлинах, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Президент хотел, чтобы я сообщила, что если Китай выйдет на связь для заключения сделки, он будет невероятно щедр", - сказала Левитт на брифинге. Она подчеркнула, что Трамп в любом случае будет отталкиваться от интересов Штатов. Как заявила Левитт, президент США убежден, что Пекин хочет сделки. "Он верит, что Китай хочет сделки, что они должна заключить сделку. Президент верит, что Китай хочет заключить сделку, просто не знает, как начать", - добавила Левитт. Ответные меры Пекина она назвала ошибкой. "Если Америку ударить, она ударит сильнее", - сказала Левитт. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
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белый дом, дональд трамп, китай, переговоры, пошлины
Экономика, Белый дом, Дональд Трамп, КИТАЙ, переговоры, пошлины
20:54 08.04.2025 (обновлено: 20:55 08.04.2025)
 
Левитт пообещала Китаю, что Трамп "будет невероятно щедр"

Белый дом: Трамп будет "щедр", если Китай согласится на переговоры о пошлинах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп будет "невероятно щедр", если Китай изъявит желание договориться о пошлинах, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент хотел, чтобы я сообщила, что если Китай выйдет на связь для заключения сделки, он будет невероятно щедр", - сказала Левитт на брифинге.
Она подчеркнула, что Трамп в любом случае будет отталкиваться от интересов Штатов. Как заявила Левитт, президент США убежден, что Пекин хочет сделки.
"Он верит, что Китай хочет сделки, что они должна заключить сделку. Президент верит, что Китай хочет заключить сделку, просто не знает, как начать", - добавила Левитт.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Fox News: США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%
19:45
Ответные меры Пекина она назвала ошибкой.
"Если Америку ударить, она ударит сильнее", - сказала Левитт.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
 
ЭкономикаБелый домДональд ТрампКИТАЙпереговорыпошлины
 
 
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