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Военный суд вынес приговор экс-чиновникам Минобороны по делу о взятке

Военный суд вынес приговор экс-чиновникам Минобороны по делу о взятке - 08.04.2025, ПРАЙМ

Военный суд вынес приговор экс-чиновникам Минобороны по делу о взятке

Военный суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны РФ Александру Бережному и другим фигурантам уголовного дела о взятке в 386 миллионов рублей и превышении | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T22:30+0300

2025-04-08T22:30+0300

2025-04-08T22:30+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Военный суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны РФ Александру Бережному и другим фигурантам уголовного дела о взятке в 386 миллионов рублей и превышении должностных полномочий, рассказал РИА Новости адвокат одного из подсудимых Александр Ильин. "Сегодня 235-й гарнизонный военный суд вынес приговор, которым приговорил моего подзащитного Юрия Решетникова к 10 годам лишения свободы, Александра Бережного к семи годам и семи месяцам лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Двум другим фигурантам - Александру Вакулину и Алексею Гринюку - суд назначил 9,5 и 10 лет лишения свободы соответственно. Всего были приговорены четыре фигуранта: бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Юрий Решетников, а также экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин. Адвокат добавил, что суд также удовлетворил иск на 639 миллионов рублей, которые постановил взыскать с фигурантов солидарно, включая осужденных ранее Алексея Калитина, Алексея Пожидаева и Александра Борувкова. В суде было установлено, что обвиняемые получили взятку через посредника в размере 386 миллионов рублей, а также нанесли государству в лице Минобороны России ущерб в размере 639 миллионов рублей за счет превышения должностных полномочий. С февраля 2014 года по апреля 2017 года организованная группа, созданная Бережным и Гринюком, обязалась в интересах взяткодателя Калитина оказать покровительство его компаниям для выигрыша аукционов. Бережной частично признал вину в инкриминируемых преступлениях, остальные фигуранты - нет.

https://1prime.ru/20250408/sud-856472052.html

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суд, приговор, чиновники, минобороны, взятка