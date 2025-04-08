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Военный суд вынес приговор экс-чиновникам Минобороны по делу о взятке - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Военный суд вынес приговор экс-чиновникам Минобороны по делу о взятке
Военный суд вынес приговор экс-чиновникам Минобороны по делу о взятке - 08.04.2025, ПРАЙМ
Военный суд вынес приговор экс-чиновникам Минобороны по делу о взятке
Военный суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны РФ Александру Бережному и другим фигурантам уголовного дела о взятке в 386 миллионов рублей и превышении | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T22:30+0300
2025-04-08T22:30+0300
происшествия
суд
приговор
чиновники
минобороны
взятка
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Военный суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны РФ Александру Бережному и другим фигурантам уголовного дела о взятке в 386 миллионов рублей и превышении должностных полномочий, рассказал РИА Новости адвокат одного из подсудимых Александр Ильин. "Сегодня 235-й гарнизонный военный суд вынес приговор, которым приговорил моего подзащитного Юрия Решетникова к 10 годам лишения свободы, Александра Бережного к семи годам и семи месяцам лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Двум другим фигурантам - Александру Вакулину и Алексею Гринюку - суд назначил 9,5 и 10 лет лишения свободы соответственно. Всего были приговорены четыре фигуранта: бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Юрий Решетников, а также экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин. Адвокат добавил, что суд также удовлетворил иск на 639 миллионов рублей, которые постановил взыскать с фигурантов солидарно, включая осужденных ранее Алексея Калитина, Алексея Пожидаева и Александра Борувкова. В суде было установлено, что обвиняемые получили взятку через посредника в размере 386 миллионов рублей, а также нанесли государству в лице Минобороны России ущерб в размере 639 миллионов рублей за счет превышения должностных полномочий. С февраля 2014 года по апреля 2017 года организованная группа, созданная Бережным и Гринюком, обязалась в интересах взяткодателя Калитина оказать покровительство его компаниям для выигрыша аукционов. Бережной частично признал вину в инкриминируемых преступлениях, остальные фигуранты - нет.
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суд, приговор, чиновники, минобороны, взятка
Происшествия, суд, приговор, чиновники, Минобороны, взятка
22:30 08.04.2025
 
Военный суд вынес приговор экс-чиновникам Минобороны по делу о взятке

Военный суд вынес приговор экс-чиновникам Минобороны по делу о взятке в 386 млн

© flickr.com / Diane M. ByrneСудейский молоток
Судейский молоток - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© flickr.com / Diane M. Byrne
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Военный суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны РФ Александру Бережному и другим фигурантам уголовного дела о взятке в 386 миллионов рублей и превышении должностных полномочий, рассказал РИА Новости адвокат одного из подсудимых Александр Ильин.
"Сегодня 235-й гарнизонный военный суд вынес приговор, которым приговорил моего подзащитного Юрия Решетникова к 10 годам лишения свободы, Александра Бережного к семи годам и семи месяцам лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Двум другим фигурантам - Александру Вакулину и Алексею Гринюку - суд назначил 9,5 и 10 лет лишения свободы соответственно.
Всего были приговорены четыре фигуранта: бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Юрий Решетников, а также экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Суд отказался взыскать с "Мерлиона" почти 96 миллионов рублей
13:15
Адвокат добавил, что суд также удовлетворил иск на 639 миллионов рублей, которые постановил взыскать с фигурантов солидарно, включая осужденных ранее Алексея Калитина, Алексея Пожидаева и Александра Борувкова.
В суде было установлено, что обвиняемые получили взятку через посредника в размере 386 миллионов рублей, а также нанесли государству в лице Минобороны России ущерб в размере 639 миллионов рублей за счет превышения должностных полномочий. С февраля 2014 года по апреля 2017 года организованная группа, созданная Бережным и Гринюком, обязалась в интересах взяткодателя Калитина оказать покровительство его компаниям для выигрыша аукционов.
Бережной частично признал вину в инкриминируемых преступлениях, остальные фигуранты - нет.
 
ПроисшествиясудприговорчиновникиМиноборонывзятка
 
 
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