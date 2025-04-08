https://1prime.ru/20250408/proizvodstvo-856468870.html

Shacman готовит проект локализации производства в России

Shacman готовит проект локализации производства в России - 08.04.2025, ПРАЙМ

Shacman готовит проект локализации производства в России

Официальный представитель китайского Shacman в РФ - ООО "Шакман Моторс" - готовит проект локализации производства на территории России, сообщила компания. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T12:18+0300

2025-04-08T12:18+0300

2025-04-08T13:11+0300

бизнес

россия

китай

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель китайского Shacman в РФ - ООО "Шакман Моторс" - готовит проект локализации производства на территории России, сообщила компания."ООО "Шакман Моторс" и завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Со. готовят проект локализации производства техники на территории Российской Федерации", - говорится в тексте презентации, представленной на пресс-конференции во вторник."С прошлого года мы активно исследуем возможности локализации производства в России, ведем конструктивный диалог и устанавливаем партнерские отношения с различными российскими компаниями. Это позволяет нам укрепить присутствие на российском рынке", - прокомментировал планы по локализации производства представитель завода Shaanxi Heavy Duty Automobile Со. Вань Сюйлинь.Росстандарт в феврале текущего года по результатам проверки принял решение о приостановлении действия одобрения типа транспортных средств, выданного в отношении китайских грузовиков Shacman SX3258 и приостановке любой их реализации из-за нарушения технического регламента. Как уточняло ведомство, причиной стало несоответствие автомобилей ряду обязательных требований, в частности в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и так далее.Официальный дилер грузовиков Shacman в РФ тогда заверил российских клиентов, что в ближайшие несколько месяцев планирует устранить несоответствие модели самосвала SX3258 техническому регламенту и возобновить продажи в стране.

https://1prime.ru/20250408/tsb-856464864.html

китай

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бизнес, россия, китай