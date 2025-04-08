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Пушков назвал Трампа врагом "глубинного государства"
Пушков назвал Трампа врагом "глубинного государства" - 08.04.2025, ПРАЙМ
Пушков назвал Трампа врагом "глубинного государства"
"Глубинное государство" - феномен уже не чисто американский, оно существует на глобальном уровне, приводя к власти в странах Запада угодных ему политиков, оно... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T11:30+0300
2025-04-08T11:30+0300
2025-04-08T11:30+0300
политика
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. "Глубинное государство" - феномен уже не чисто американский, оно существует на глобальном уровне, приводя к власти в странах Запада угодных ему политиков, оно ненавидит президента США Дональда Трампа и твердо намерено пережить его, считает сенатор Алексей Пушков. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "глубинное государство" поручило европейским структурам продолжить военный конфликт на Украине. "Глобальное "глубинное государство" нацелено на продолжение войны на Украине - премьер Грузии Кобахидзе все сказал верно. Оно ненавидит Трампа и твердо намерено пережить его", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, "глубинное государство" - феномен уже не чисто американский, а глобальный. Оно существует и на международном уровне. "Оно расставляет своих ставленников на посты премьеров и президентов, как, например, Ротшильды и их структуры соорудили (президента Эммануэля) Макрона "из того, что было", и поставили во главе Франции. И таких примеров в Европе много", - отметил он. Пушков подчеркнул, что "глубинное государство" отменяет результаты не устраивающих его голосований и снимает неугодных кандидатов с пробега. "Оно дает установки либеральным СМИ и манипулирует общественным сознанием. Британия, Франция, Германия - его филиалы", - заключил сенатор.
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алексей пушков, дональд трамп
Политика, Алексей Пушков, Дональд Трамп
Пушков назвал Трампа врагом "глубинного государства"
Пушков: "глубинное государство" руководит политикой стран, Трамп его враг
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. "Глубинное государство" - феномен уже не чисто американский, оно существует на глобальном уровне, приводя к власти в странах Запада угодных ему политиков, оно ненавидит президента США Дональда Трампа и твердо намерено пережить его, считает сенатор Алексей Пушков.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "глубинное государство" поручило европейским структурам продолжить военный конфликт на Украине.
"Глобальное "глубинное государство" нацелено на продолжение войны на Украине - премьер Грузии Кобахидзе все сказал верно. Оно ненавидит Трампа и твердо намерено пережить его", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, "глубинное государство" - феномен уже не чисто американский, а глобальный. Оно существует и на международном уровне. "Оно расставляет своих ставленников на посты премьеров и президентов, как, например, Ротшильды и их структуры соорудили (президента Эммануэля) Макрона "из того, что было", и поставили во главе Франции. И таких примеров в Европе много", - отметил он.
Пушков подчеркнул, что "глубинное государство" отменяет результаты не устраивающих его голосований и снимает неугодных кандидатов с пробега. "Оно дает установки либеральным СМИ и манипулирует общественным сознанием. Британия, Франция, Германия - его филиалы", - заключил сенатор.
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