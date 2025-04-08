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В Верховной раде обозначили новые сроки перемирия на Украине

В Верховной раде обозначили новые сроки перемирия на Украине - 08.04.2025, ПРАЙМ

В Верховной раде обозначили новые сроки перемирия на Украине

Перемирие на Украине может установиться в мае, но Киев может не согласиться на него. Такое мнение выразил секретарь комитета Верховной рады по вопросам... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T15:06+0300

2025-04-08T15:06+0300

2025-04-08T15:06+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Перемирие на Украине может установиться в мае, но Киев может не согласиться на него. Такое мнение выразил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко, его слова приводит издание "Страна.ua"."Может ли быть перемирие? Многие прогнозируют, что в мае все-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня", — заметил парламентарий.Он также подчеркнул, что весной может быть реализован план перемирия, однако сомнения существуют, так как окончание конфликта не гарантировано, резюмировал он.Ранее президент Владимир Путин заявил о стремлении Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине, но указал, что необходимо устранить первопричины кризиса для обеспечения безопасности России в будущем.

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