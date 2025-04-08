Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Европа не готова". Во Франции пришли в ужас от российских ракет - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250408/rakety-856461569.html
"Европа не готова". Во Франции пришли в ужас от российских ракет
"Европа не готова". Во Франции пришли в ужас от российских ракет - 08.04.2025, ПРАЙМ
"Европа не готова". Во Франции пришли в ужас от российских ракет
Европейская система ПВО стала как никогда уязвима перед российскими ракетами, говорится в материале издания Meta Defence. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T08:50+0300
2025-04-08T08:50+0300
вооружения
россия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/93/842899393_14:0:1607:896_1920x0_80_0_0_2e868862c2653ed0304b2ba39ec10ee5.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Европейская система ПВО стала как никогда уязвима перед российскими ракетами, говорится в материале издания Meta Defence."Столкнувшись с Россией, Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед угрозой, к которой она не полностью готова", - сказано в публикации.Вооруженные силы европейских стран имеют менее 50 зенитных батарей Patriot, SAMP/T и С-300 большой дальности, и только половина из них способна противодействовать ракетам малой дальности, таким как "Искандер-М". До 2029 года ситуация не улучшится, поскольку только 35 процентов систем ПВО в Европе являются европейскими.В марте Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить инвестиции в производство систем ПВО и других военных технологий. Ранее верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил НАТО Пьер Вандье заявил, что Европа отстает в развитии военных технологий и тратит слишком много времени на создание устаревших систем.
https://1prime.ru/20250328/raketa-856194637.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/93/842899393_213:0:1408:896_1920x0_80_0_0_e200236041fe20e9c69e26cadceef8e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа
Вооружения, РОССИЯ, ЕВРОПА
08:50 08.04.2025
 
"Европа не готова". Во Франции пришли в ужас от российских ракет

Meta Defence: Европа как никогда уязвима перед российскими ракетами

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Европейская система ПВО стала как никогда уязвима перед российскими ракетами, говорится в материале издания Meta Defence.
"Столкнувшись с Россией, Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед угрозой, к которой она не полностью готова", - сказано в публикации.
Вооруженные силы европейских стран имеют менее 50 зенитных батарей Patriot, SAMP/T и С-300 большой дальности, и только половина из них способна противодействовать ракетам малой дальности, таким как "Искандер-М". До 2029 года ситуация не улучшится, поскольку только 35 процентов систем ПВО в Европе являются европейскими.
В марте Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить инвестиции в производство систем ПВО и других военных технологий. Ранее верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил НАТО Пьер Вандье заявил, что Европа отстает в развитии военных технологий и тратит слишком много времени на создание устаревших систем.
Американский авианосец USS Harry Truman - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Убийца авианосцев. На Западе встревожились из-за новой китайской ракеты
28 марта, 14:22
 
ВооруженияРОССИЯЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала