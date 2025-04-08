https://1prime.ru/20250408/rakety-856461569.html

"Европа не готова". Во Франции пришли в ужас от российских ракет

"Европа не готова". Во Франции пришли в ужас от российских ракет - 08.04.2025, ПРАЙМ

"Европа не готова". Во Франции пришли в ужас от российских ракет

Европейская система ПВО стала как никогда уязвима перед российскими ракетами, говорится в материале издания Meta Defence. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T08:50+0300

2025-04-08T08:50+0300

2025-04-08T08:50+0300

вооружения

россия

европа

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Европейская система ПВО стала как никогда уязвима перед российскими ракетами, говорится в материале издания Meta Defence."Столкнувшись с Россией, Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед угрозой, к которой она не полностью готова", - сказано в публикации.Вооруженные силы европейских стран имеют менее 50 зенитных батарей Patriot, SAMP/T и С-300 большой дальности, и только половина из них способна противодействовать ракетам малой дальности, таким как "Искандер-М". До 2029 года ситуация не улучшится, поскольку только 35 процентов систем ПВО в Европе являются европейскими.В марте Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить инвестиции в производство систем ПВО и других военных технологий. Ранее верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил НАТО Пьер Вандье заявил, что Европа отстает в развитии военных технологий и тратит слишком много времени на создание устаревших систем.

https://1prime.ru/20250328/raketa-856194637.html

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