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"Европа не готова". Во Франции пришли в ужас от российских ракет
"Европа не готова". Во Франции пришли в ужас от российских ракет - 08.04.2025, ПРАЙМ
"Европа не готова". Во Франции пришли в ужас от российских ракет
Европейская система ПВО стала как никогда уязвима перед российскими ракетами, говорится в материале издания Meta Defence. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T08:50+0300
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2025-04-08T08:50+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Европейская система ПВО стала как никогда уязвима перед российскими ракетами, говорится в материале издания Meta Defence."Столкнувшись с Россией, Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед угрозой, к которой она не полностью готова", - сказано в публикации.Вооруженные силы европейских стран имеют менее 50 зенитных батарей Patriot, SAMP/T и С-300 большой дальности, и только половина из них способна противодействовать ракетам малой дальности, таким как "Искандер-М". До 2029 года ситуация не улучшится, поскольку только 35 процентов систем ПВО в Европе являются европейскими.В марте Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить инвестиции в производство систем ПВО и других военных технологий. Ранее верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил НАТО Пьер Вандье заявил, что Европа отстает в развитии военных технологий и тратит слишком много времени на создание устаревших систем.
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россия, европа
Вооружения, РОССИЯ, ЕВРОПА
"Европа не готова". Во Франции пришли в ужас от российских ракет
Meta Defence: Европа как никогда уязвима перед российскими ракетами
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ.
Европейская система ПВО стала как никогда уязвима перед российскими ракетами, говорится в материале издания Meta Defence
.
"Столкнувшись с Россией, Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед угрозой, к которой она не полностью готова", - сказано в публикации.
Вооруженные силы европейских стран имеют менее 50 зенитных батарей Patriot, SAMP/T и С-300 большой дальности, и только половина из них способна противодействовать ракетам малой дальности, таким как "Искандер-М". До 2029 года ситуация не улучшится, поскольку только 35 процентов систем ПВО в Европе являются европейскими.
В марте Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить инвестиции в производство систем ПВО и других военных технологий. Ранее верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил НАТО Пьер Вандье заявил, что Европа отстает в развитии военных технологий и тратит слишком много времени на создание устаревших систем.
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