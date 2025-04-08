https://1prime.ru/20250408/rezhim-856459192.html
В десяти районах Амурской области ввели особый противопожарный режим
В десяти районах Амурской области ввели особый противопожарный режим - 08.04.2025, ПРАЙМ
В десяти районах Амурской области ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим (ОПР) вводят уже в 10 муниципальных образованиях Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T06:44+0300
2025-04-08T06:44+0300
2025-04-08T06:44+0300
экономика
общество
россия
амурская область
благовещенск
василий орлов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856459192.jpg?1744083859
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - ПРАЙМ. Особый противопожарный режим (ОПР) вводят уже в 10 муниципальных образованиях Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"В регионе уже зарегистрированы первые природные возгорания. Особый противопожарный режим введен в Благовещенске, Свободном, Благовещенском и Архаринском округах, Свободненском районе. С 10 апреля режим вводим в Ивановском, Сковородинском, Тамбовском округах, Константиновском и Октябрьском районах", - написал Орлов в Telegram-канале.
Во время действия ОПР запрещается разводить костры и сжигать мусор, повышается ответственность за нарушения.
"Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей; на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей", - говорится в официальном канале "Амурский минлеса".
Орлов также отметил, что Амурская область к борьбе с природными пожарами подготовила около 900 специалистов, а для оперативного обнаружения возгораний работают 49 комплексов "Лесохранитель", охватывающих все районы области.
амурская область
благовещенск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, амурская область, благовещенск, василий орлов
Экономика, Общество , РОССИЯ, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов
В десяти районах Амурской области ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим вводят уже в десяти районах Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - ПРАЙМ. Особый противопожарный режим (ОПР) вводят уже в 10 муниципальных образованиях Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"В регионе уже зарегистрированы первые природные возгорания. Особый противопожарный режим введен в Благовещенске, Свободном, Благовещенском и Архаринском округах, Свободненском районе. С 10 апреля режим вводим в Ивановском, Сковородинском, Тамбовском округах, Константиновском и Октябрьском районах", - написал Орлов в Telegram-канале.
Во время действия ОПР запрещается разводить костры и сжигать мусор, повышается ответственность за нарушения.
"Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей; на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей", - говорится в официальном канале "Амурский минлеса".
Орлов также отметил, что Амурская область к борьбе с природными пожарами подготовила около 900 специалистов, а для оперативного обнаружения возгораний работают 49 комплексов "Лесохранитель", охватывающих все районы области.