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В десяти районах Амурской области ввели особый противопожарный режим - 08.04.2025, ПРАЙМ
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В десяти районах Амурской области ввели особый противопожарный режим
В десяти районах Амурской области ввели особый противопожарный режим - 08.04.2025, ПРАЙМ
В десяти районах Амурской области ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим (ОПР) вводят уже в 10 муниципальных образованиях Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T06:44+0300
2025-04-08T06:44+0300
экономика
общество
россия
амурская область
благовещенск
василий орлов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - ПРАЙМ. Особый противопожарный режим (ОПР) вводят уже в 10 муниципальных образованиях Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов. "В регионе уже зарегистрированы первые природные возгорания. Особый противопожарный режим введен в Благовещенске, Свободном, Благовещенском и Архаринском округах, Свободненском районе. С 10 апреля режим вводим в Ивановском, Сковородинском, Тамбовском округах, Константиновском и Октябрьском районах", - написал Орлов в Telegram-канале. Во время действия ОПР запрещается разводить костры и сжигать мусор, повышается ответственность за нарушения. "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей; на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей", - говорится в официальном канале "Амурский минлеса". Орлов также отметил, что Амурская область к борьбе с природными пожарами подготовила около 900 специалистов, а для оперативного обнаружения возгораний работают 49 комплексов "Лесохранитель", охватывающих все районы области.
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общество , россия, амурская область, благовещенск, василий орлов
Экономика, Общество , РОССИЯ, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов
06:44 08.04.2025
 
В десяти районах Амурской области ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим вводят уже в десяти районах Амурской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - ПРАЙМ. Особый противопожарный режим (ОПР) вводят уже в 10 муниципальных образованиях Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"В регионе уже зарегистрированы первые природные возгорания. Особый противопожарный режим введен в Благовещенске, Свободном, Благовещенском и Архаринском округах, Свободненском районе. С 10 апреля режим вводим в Ивановском, Сковородинском, Тамбовском округах, Константиновском и Октябрьском районах", - написал Орлов в Telegram-канале.
Во время действия ОПР запрещается разводить костры и сжигать мусор, повышается ответственность за нарушения.
"Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей; на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей", - говорится в официальном канале "Амурский минлеса".
Орлов также отметил, что Амурская область к борьбе с природными пожарами подготовила около 900 специалистов, а для оперативного обнаружения возгораний работают 49 комплексов "Лесохранитель", охватывающих все районы области.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯАмурская областьБлаговещенскВасилий Орлов
 
 
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