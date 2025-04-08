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В десяти районах Амурской области ввели особый противопожарный режим

В десяти районах Амурской области ввели особый противопожарный режим - 08.04.2025, ПРАЙМ

В десяти районах Амурской области ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим (ОПР) вводят уже в 10 муниципальных образованиях Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T06:44+0300

2025-04-08T06:44+0300

2025-04-08T06:44+0300

экономика

общество

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амурская область

благовещенск

василий орлов

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - ПРАЙМ. Особый противопожарный режим (ОПР) вводят уже в 10 муниципальных образованиях Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов. "В регионе уже зарегистрированы первые природные возгорания. Особый противопожарный режим введен в Благовещенске, Свободном, Благовещенском и Архаринском округах, Свободненском районе. С 10 апреля режим вводим в Ивановском, Сковородинском, Тамбовском округах, Константиновском и Октябрьском районах", - написал Орлов в Telegram-канале. Во время действия ОПР запрещается разводить костры и сжигать мусор, повышается ответственность за нарушения. "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей; на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей", - говорится в официальном канале "Амурский минлеса". Орлов также отметил, что Амурская область к борьбе с природными пожарами подготовила около 900 специалистов, а для оперативного обнаружения возгораний работают 49 комплексов "Лесохранитель", охватывающих все районы области.

амурская область

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общество , россия, амурская область, благовещенск, василий орлов