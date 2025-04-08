https://1prime.ru/20250408/roskadastr-856485744.html

Законопроект о полномочиях "Роскадастра" прошел первое чтение в Госдуме

Законопроект о полномочиях "Роскадастра" прошел первое чтение в Госдуме - 08.04.2025, ПРАЙМ

Законопроект о полномочиях "Роскадастра" прошел первое чтение в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий "Роскадастр" полномочиями по проведению в регионах работ по наполнению ЕГРН полными и точными... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T18:19+0300

2025-04-08T18:19+0300

2025-04-08T18:19+0300

экономика

госдума

законопроект

роскадастр

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий "Роскадастр" полномочиями по проведению в регионах работ по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями, а также вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков, сообщила пресс-служба Росреестра. Изменения предполагается внести в статью 4 федерального закона "О публично-правовой компании "Роскадастр" и отдельные законодательные акты РФ. "Предлагаемые законопроектом нормы позволят регионам и муниципалитетам привлекать ППК "Роскадастр" для решения задач по определению границ объектов недвижимости, образованию земельных участков, выявлению правообладателей ранее учтенных объектов, исправлению реестровых ошибок", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - замруководителя Росреестра Алексея Бутовецкого. В нем подчеркивается, что предлагаемые изменения позволят ускорить в регионах работу по наполнению ЕГРН сведениями о пространственных данных объектов недвижимости. Также планируется, что удастся сократить сроки предоставления земельных участков и определить территории, нуждающиеся в комплексном развитии. Кроме того, изменения будут способствовать увеличению поступления доходов в бюджетную систему РФ в виде имущественных налогов и сборов, а также денежных средств от продажи земельных участков, добавляется в пресс-релизе.

https://1prime.ru/20250401/gosduma-856282274.html

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госдума, законопроект, роскадастр