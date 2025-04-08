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Законопроект о полномочиях "Роскадастра" прошел первое чтение в Госдуме
Законопроект о полномочиях "Роскадастра" прошел первое чтение в Госдуме - 08.04.2025, ПРАЙМ
Законопроект о полномочиях "Роскадастра" прошел первое чтение в Госдуме
Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий "Роскадастр" полномочиями по проведению в регионах работ по наполнению ЕГРН полными и точными... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T18:19+0300
2025-04-08T18:19+0300
2025-04-08T18:19+0300
экономика
госдума
законопроект
роскадастр
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий "Роскадастр" полномочиями по проведению в регионах работ по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями, а также вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков, сообщила пресс-служба Росреестра. Изменения предполагается внести в статью 4 федерального закона "О публично-правовой компании "Роскадастр" и отдельные законодательные акты РФ. "Предлагаемые законопроектом нормы позволят регионам и муниципалитетам привлекать ППК "Роскадастр" для решения задач по определению границ объектов недвижимости, образованию земельных участков, выявлению правообладателей ранее учтенных объектов, исправлению реестровых ошибок", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - замруководителя Росреестра Алексея Бутовецкого. В нем подчеркивается, что предлагаемые изменения позволят ускорить в регионах работу по наполнению ЕГРН сведениями о пространственных данных объектов недвижимости. Также планируется, что удастся сократить сроки предоставления земельных участков и определить территории, нуждающиеся в комплексном развитии. Кроме того, изменения будут способствовать увеличению поступления доходов в бюджетную систему РФ в виде имущественных налогов и сборов, а также денежных средств от продажи земельных участков, добавляется в пресс-релизе.
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госдума, законопроект, роскадастр
Экономика, Госдума, законопроект, Роскадастр
Законопроект о полномочиях "Роскадастра" прошел первое чтение в Госдуме
Росреестр: Госдума приняла в I чтении законопроект о полномочиях "Роскадастра"
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий "Роскадастр" полномочиями по проведению в регионах работ по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями, а также вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков, сообщила пресс-служба Росреестра.
Изменения предполагается внести в статью 4 федерального закона "О публично-правовой компании "Роскадастр" и отдельные законодательные акты РФ.
"Предлагаемые законопроектом нормы позволят регионам и муниципалитетам привлекать ППК "Роскадастр" для решения задач по определению границ объектов недвижимости, образованию земельных участков, выявлению правообладателей ранее учтенных объектов, исправлению реестровых ошибок", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - замруководителя Росреестра Алексея Бутовецкого.
В нем подчеркивается, что предлагаемые изменения позволят ускорить в регионах работу по наполнению ЕГРН сведениями о пространственных данных объектов недвижимости. Также планируется, что удастся сократить сроки предоставления земельных участков и определить территории, нуждающиеся в комплексном развитии.
ГД одобрила в первом чтении заморозку имущества лиц, причастных к диверсиям
Кроме того, изменения будут способствовать увеличению поступления доходов в бюджетную систему РФ в виде имущественных налогов и сборов, а также денежных средств от продажи земельных участков, добавляется в пресс-релизе.