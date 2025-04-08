https://1prime.ru/20250408/rosrybolovstvo-856468041.html

Экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на четверть

Экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на четверть - 08.04.2025, ПРАЙМ

Экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на четверть

Экспорт рыбы и морепродуктов из России в 2024 году снизился более чем на 15%, до 4,9 миллиарда долларов, следует из слов главы Росрыболовства Ильи Шестакова. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T11:47+0300

2025-04-08T11:47+0300

2025-04-08T11:47+0300

россия

росрыболовство

фтс

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Экспорт рыбы и морепродуктов из России в 2024 году снизился более чем на 15%, до 4,9 миллиарда долларов, следует из слов главы Росрыболовства Ильи Шестакова. "Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в 2024 году, по данным ФТС и Росстата, составил свыше 1,9 миллиона тонн, в денежном выражении 4,9 миллиарда долларов США. Это ниже уровня 2023 года", - сказал Шестаков на расширенном заседании коллегии Росрыболовства. При этом в 2023 году экспорт рыбы и морепродуктов из России составил 5,8 миллиарда долларов в денежном выражении и 2,5 миллиона тонн в физическом весе. Таким образом, экспорт в денежном выражении снизился на 15,5%. Шестаков добавил, что несмотря на антироссийские санкции география экспортных поставок рыбной продукции из России расширяется, и в 2025 году эта работа продолжится, а приоритет будет отдан продукции с высокой добавленной стоимостью.

https://1prime.ru/20250408/patrushev-856467890.html

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россия, росрыболовство, фтс