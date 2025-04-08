https://1prime.ru/20250408/rosrybolovstvo-856468041.html
Экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на четверть
Экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на четверть - 08.04.2025, ПРАЙМ
Экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на четверть
Экспорт рыбы и морепродуктов из России в 2024 году снизился более чем на 15%, до 4,9 миллиарда долларов, следует из слов главы Росрыболовства Ильи Шестакова. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T11:47+0300
2025-04-08T11:47+0300
2025-04-08T11:47+0300
россия
росрыболовство
фтс
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/51/762745108_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_6f2388930142fcca78c75fc199f222ac.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Экспорт рыбы и морепродуктов из России в 2024 году снизился более чем на 15%, до 4,9 миллиарда долларов, следует из слов главы Росрыболовства Ильи Шестакова. "Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в 2024 году, по данным ФТС и Росстата, составил свыше 1,9 миллиона тонн, в денежном выражении 4,9 миллиарда долларов США. Это ниже уровня 2023 года", - сказал Шестаков на расширенном заседании коллегии Росрыболовства. При этом в 2023 году экспорт рыбы и морепродуктов из России составил 5,8 миллиарда долларов в денежном выражении и 2,5 миллиона тонн в физическом весе. Таким образом, экспорт в денежном выражении снизился на 15,5%. Шестаков добавил, что несмотря на антироссийские санкции география экспортных поставок рыбной продукции из России расширяется, и в 2025 году эта работа продолжится, а приоритет будет отдан продукции с высокой добавленной стоимостью.
https://1prime.ru/20250408/patrushev-856467890.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/51/762745108_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_0d5c71971425e7716b2e6a2d36acc918.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росрыболовство, фтс
РОССИЯ, Росрыболовство, ФТС
Экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на четверть
Росрыболовство: экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на 15%
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Экспорт рыбы и морепродуктов из России в 2024 году снизился более чем на 15%, до 4,9 миллиарда долларов, следует из слов главы Росрыболовства Ильи Шестакова.
"Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в 2024 году, по данным ФТС и Росстата, составил свыше 1,9 миллиона тонн, в денежном выражении 4,9 миллиарда долларов США. Это ниже уровня 2023 года", - сказал Шестаков на расширенном заседании коллегии Росрыболовства.
При этом в 2023 году экспорт рыбы и морепродуктов из России составил 5,8 миллиарда долларов в денежном выражении и 2,5 миллиона тонн в физическом весе. Таким образом, экспорт в денежном выражении снизился на 15,5%.
Шестаков добавил, что несмотря на антироссийские санкции география экспортных поставок рыбной продукции из России расширяется, и в 2025 году эта работа продолжится, а приоритет будет отдан продукции с высокой добавленной стоимостью.
Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, заявил Патрушев