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Экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на четверть - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на четверть
Экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на четверть - 08.04.2025, ПРАЙМ
Экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на четверть
Экспорт рыбы и морепродуктов из России в 2024 году снизился более чем на 15%, до 4,9 миллиарда долларов, следует из слов главы Росрыболовства Ильи Шестакова. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T11:47+0300
2025-04-08T11:47+0300
россия
росрыболовство
фтс
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Экспорт рыбы и морепродуктов из России в 2024 году снизился более чем на 15%, до 4,9 миллиарда долларов, следует из слов главы Росрыболовства Ильи Шестакова. "Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в 2024 году, по данным ФТС и Росстата, составил свыше 1,9 миллиона тонн, в денежном выражении 4,9 миллиарда долларов США. Это ниже уровня 2023 года", - сказал Шестаков на расширенном заседании коллегии Росрыболовства. При этом в 2023 году экспорт рыбы и морепродуктов из России составил 5,8 миллиарда долларов в денежном выражении и 2,5 миллиона тонн в физическом весе. Таким образом, экспорт в денежном выражении снизился на 15,5%. Шестаков добавил, что несмотря на антироссийские санкции география экспортных поставок рыбной продукции из России расширяется, и в 2025 году эта работа продолжится, а приоритет будет отдан продукции с высокой добавленной стоимостью.
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россия, росрыболовство, фтс
РОССИЯ, Росрыболовство, ФТС
11:47 08.04.2025
 
Экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на четверть

Росрыболовство: экспорт рыбы из России в 2024 году снизился более чем на 15%

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера
Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Экспорт рыбы и морепродуктов из России в 2024 году снизился более чем на 15%, до 4,9 миллиарда долларов, следует из слов главы Росрыболовства Ильи Шестакова.
"Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в 2024 году, по данным ФТС и Росстата, составил свыше 1,9 миллиона тонн, в денежном выражении 4,9 миллиарда долларов США. Это ниже уровня 2023 года", - сказал Шестаков на расширенном заседании коллегии Росрыболовства.
При этом в 2023 году экспорт рыбы и морепродуктов из России составил 5,8 миллиарда долларов в денежном выражении и 2,5 миллиона тонн в физическом весе. Таким образом, экспорт в денежном выражении снизился на 15,5%.
Шестаков добавил, что несмотря на антироссийские санкции география экспортных поставок рыбной продукции из России расширяется, и в 2025 году эта работа продолжится, а приоритет будет отдан продукции с высокой добавленной стоимостью.
Дмитрий Патрушев
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РОССИЯРосрыболовствоФТС
 
 
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