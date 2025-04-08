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Россия в марте закупила у Бразилии табака на $19 млн - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Россия в марте закупила у Бразилии табака на $19 млн
Россия в марте закупила у Бразилии табака на $19 млн - 08.04.2025, ПРАЙМ
Россия в марте закупила у Бразилии табака на $19 млн
Россия в марте закупила у Бразилии табака на максимальные с 2014 года 19 миллионов долларов, в результате став третьим основным импортером, следует из данных... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T02:15+0300
2025-04-08T02:15+0300
экономика
мировая экономика
россия
бразилия
индонезия
бельгия
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия в марте закупила у Бразилии табака на максимальные с 2014 года 19 миллионов долларов, в результате став третьим основным импортером, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости. Россия в начале весны приобрела у Бразилии табака на 19 миллионов долларов, увеличив закупки за месяц в 99 раз. При этом в марте прошлого года закупок вовсе не было. Стоимость российского импорта стала максимальной с августа 2014 года, когда этого сырья было приобретено на 20,7 миллиона долларов. Бразилия является одним из крупнейших экспортеров табака в мире: в марте поставки составили 137,6 миллиона долларов, что меньше прошлогоднего уровня на 10%. Основным покупателем бразильского табака была Индонезия, которая увеличила закупки в 2,5 раза - до 26,6 миллиона долларов. Бельгия же, наоборот, сократила их в 2,2 раза - до 22,2 миллиона долларов. Россия замкнула тройку лидеров.
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мировая экономика, россия, бразилия, индонезия, бельгия
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, БЕЛЬГИЯ
02:15 08.04.2025
 
Россия в марте закупила у Бразилии табака на $19 млн

Россия в марте закупила у Бразилии табака на максимальные с 2014 года $19 млн

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия в марте закупила у Бразилии табака на максимальные с 2014 года 19 миллионов долларов, в результате став третьим основным импортером, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости.
Россия в начале весны приобрела у Бразилии табака на 19 миллионов долларов, увеличив закупки за месяц в 99 раз. При этом в марте прошлого года закупок вовсе не было.
Стоимость российского импорта стала максимальной с августа 2014 года, когда этого сырья было приобретено на 20,7 миллиона долларов.
Бразилия является одним из крупнейших экспортеров табака в мире: в марте поставки составили 137,6 миллиона долларов, что меньше прошлогоднего уровня на 10%.
Основным покупателем бразильского табака была Индонезия, которая увеличила закупки в 2,5 раза - до 26,6 миллиона долларов. Бельгия же, наоборот, сократила их в 2,2 раза - до 22,2 миллиона долларов. Россия замкнула тройку лидеров.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯБРАЗИЛИЯИНДОНЕЗИЯБЕЛЬГИЯ
 
 
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