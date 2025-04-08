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Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20% - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20%
Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20% - 08.04.2025, ПРАЙМ
Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20%
Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20% - до максимальных для этого месяца 917,5 миллиона долларов, следует из данных бразильской... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T07:17+0300
2025-04-08T07:17+0300
экономика
мировая экономика
россия
бразилия
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20% - до максимальных для этого месяца 917,5 миллиона долларов, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, в начале весны Россия поставила Бразилии продукции на 917,5 миллиона долларов против 779,4 миллиона в марте прошлого года. Главным образом экспорт увеличился за счет удобрений - спрос на них подскочил в 1,8 раза, до 334,9 миллиона долларов. В то же время Бразилия увеличила экспорт на российский рынок на треть год к году - до максимума за пять месяцев в 136,7 миллиона долларов. Главным образом выросли поставки кофе (в 5,9 раза), мяса (в 1,8 раза), а также табака (в прошлом году поставок не было). В результате товарооборот России и Бразилии вновь превысил один миллиард долларов - впервые с октября 2024 года. За год он вырос на четверть, а за месяц - в 1,5 раза.
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мировая экономика, россия, бразилия
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ
07:17 08.04.2025
 
Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20%

Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20%

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20% - до максимальных для этого месяца 917,5 миллиона долларов, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, в начале весны Россия поставила Бразилии продукции на 917,5 миллиона долларов против 779,4 миллиона в марте прошлого года. Главным образом экспорт увеличился за счет удобрений - спрос на них подскочил в 1,8 раза, до 334,9 миллиона долларов.
В то же время Бразилия увеличила экспорт на российский рынок на треть год к году - до максимума за пять месяцев в 136,7 миллиона долларов. Главным образом выросли поставки кофе (в 5,9 раза), мяса (в 1,8 раза), а также табака (в прошлом году поставок не было).
В результате товарооборот России и Бразилии вновь превысил один миллиард долларов - впервые с октября 2024 года. За год он вырос на четверть, а за месяц - в 1,5 раза.
 
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