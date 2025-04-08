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Россияне стали чаще покупать имитированную икру - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще покупать имитированную икру
Россияне стали чаще покупать имитированную икру - 08.04.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать имитированную икру
Спрос россиян на имитированную икру вырос за март на 9% в годовом выражении на фоне роста среднего чека на покупку натурального деликатеса, подсчитали для РИА... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T05:16+0300
2025-04-08T05:16+0300
бизнес
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спрос россиян на имитированную икру вырос за март на 9% в годовом выражении на фоне роста среднего чека на покупку натурального деликатеса, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Красная икра натуральная – медианная цена за 1 килограмм составила 8856 рублей - на 21% выше, чем в прошлом году, но на 14% ниже, чем в декабре 2024 года. Число покупок снизилось в сравнении год к году на 13%. Для сравнения, медианная цена за упаковку имитированной икры составила 516 рублей - на 14% выше, чем в прошлом году, на 2% выше, чем в декабре 2024 года. Число покупок выросло за год на 9%", - подсчитали авторы исследования на основе данных за март этого и прошлого года. По данным аналитиков, наибольшим спросом среди покупателей пользуется натуральная красная икра в упаковке по 250–300 грамм. В марте средний чек за такую покупку составил 2982 рубля, что на 20% выше, чем годом ранее. "После рекордной путины 2023 года изменилась структура продаж в 2024 и начале 2025 года. В рознице сократилась доля более бюджетной икры горбуши, уступив место нерке, кете и другим премиальным видам красной рыбы. Это, в свою очередь, способствовало росту средней цены на красную икру в целом. На этом фоне закономерно увеличился спрос на имитированную красную икру", - добавляют аналитики.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
05:16 08.04.2025
 
Россияне стали чаще покупать имитированную икру

"Платформа ОФД": спрос россиян на имитированную икру вырос за март на 9%

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спрос россиян на имитированную икру вырос за март на 9% в годовом выражении на фоне роста среднего чека на покупку натурального деликатеса, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Красная икра натуральная – медианная цена за 1 килограмм составила 8856 рублей - на 21% выше, чем в прошлом году, но на 14% ниже, чем в декабре 2024 года. Число покупок снизилось в сравнении год к году на 13%. Для сравнения, медианная цена за упаковку имитированной икры составила 516 рублей - на 14% выше, чем в прошлом году, на 2% выше, чем в декабре 2024 года. Число покупок выросло за год на 9%", - подсчитали авторы исследования на основе данных за март этого и прошлого года.
По данным аналитиков, наибольшим спросом среди покупателей пользуется натуральная красная икра в упаковке по 250–300 грамм. В марте средний чек за такую покупку составил 2982 рубля, что на 20% выше, чем годом ранее.
"После рекордной путины 2023 года изменилась структура продаж в 2024 и начале 2025 года. В рознице сократилась доля более бюджетной икры горбуши, уступив место нерке, кете и другим премиальным видам красной рыбы. Это, в свою очередь, способствовало росту средней цены на красную икру в целом. На этом фоне закономерно увеличился спрос на имитированную красную икру", - добавляют аналитики.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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