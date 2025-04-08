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Samsung Electronics ожидает роста выручки в I квартале на 9,84%
Samsung Electronics ожидает роста выручки в I квартале на 9,84% - 08.04.2025, ПРАЙМ
Samsung Electronics ожидает роста выручки в I квартале на 9,84%
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки в первом квартале в 79 триллионов вон (54,9 миллиарда... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T07:41+0300
2025-04-08T07:41+0300
2025-04-08T07:41+0300
технологии
москва
сеул
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки в первом квартале в 79 триллионов вон (54,9 миллиарда долларов), что на 9,84% выше значения аналогичного периода год назад, следует из материалов компании.
В квартальном выражении ожидается увеличение выручки на 4,24%. Прогноз составлял при этом 76,7 триллиона вон.
Операционная прибыль за квартал оценивается в 6,6 триллиона вон (4,6 миллиарда долларов), что лишь на 0,15% ниже показателя годичной давности и на 1,69% выше в квартальном выражении. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,1 триллиона вон.
Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
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технологии, москва, сеул
Samsung Electronics ожидает роста выручки в I квартале на 9,84%
Samsung Electronics ожидает роста выручки в I квартале на 9,84%
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки в первом квартале в 79 триллионов вон (54,9 миллиарда долларов), что на 9,84% выше значения аналогичного периода год назад, следует из материалов компании.
В квартальном выражении ожидается увеличение выручки на 4,24%. Прогноз составлял при этом 76,7 триллиона вон.
Операционная прибыль за квартал оценивается в 6,6 триллиона вон (4,6 миллиарда долларов), что лишь на 0,15% ниже показателя годичной давности и на 1,69% выше в квартальном выражении. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,1 триллиона вон.
Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.