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Финский город пытается продать дома Ротенберга - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Финский город пытается продать дома Ротенберга
Финский город пытается продать дома Ротенберга - 08.04.2025, ПРАЙМ
Финский город пытается продать дома Ротенберга
Финский город Ханко пытается продать дома, изъятые у российского бизнесмена Бориса Ротенберга после введения экономических санкций в 2022 году, сообщает во... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T19:33+0300
2025-04-08T19:33+0300
бизнес
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Финский город Ханко пытается продать дома, изъятые у российского бизнесмена Бориса Ротенберга после введения экономических санкций в 2022 году, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Город Ханко ищет покупателя для жилого комплекса, который перешел в муниципальную собственность несколько лет назад после изъятия у российских владельцев", - говорится в сообщении. Как утверждает Yle, многоквартирные дома, расположенные в 20 километрах к востоку от центра Ханко, ранее принадлежали Ротенбергу. Активы российского бизнесмена в Финляндии попали под экономические санкции ЕС в 2022 году и были заблокированы, из-за чего жители домов не могли оплачивать аренду. Власти города тогда приняли решение взять жилой комплекс под свой контроль. По данным Yle, жилой комплекс обходится городу слишком дорого, поэтому его выставили на онлайн-аукцион. Объявление об продаже просмотрели около трех тысяч раз, и пока самая высокая предложенная цена составляет две тысячи евро, отмечается в сообщении.
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бизнес, недвижимость, москва, финляндия, борис ротенберг, ес
Бизнес, Недвижимость, МОСКВА, ФИНЛЯНДИЯ, Борис Ротенберг, ЕС
19:33 08.04.2025
 
Финский город пытается продать дома Ротенберга

Yle: финский город Ханко пытается продать изъятые у Бориса Ротенберга дома

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Финский город Ханко пытается продать дома, изъятые у российского бизнесмена Бориса Ротенберга после введения экономических санкций в 2022 году, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle.
"Город Ханко ищет покупателя для жилого комплекса, который перешел в муниципальную собственность несколько лет назад после изъятия у российских владельцев", - говорится в сообщении.
Как утверждает Yle, многоквартирные дома, расположенные в 20 километрах к востоку от центра Ханко, ранее принадлежали Ротенбергу. Активы российского бизнесмена в Финляндии попали под экономические санкции ЕС в 2022 году и были заблокированы, из-за чего жители домов не могли оплачивать аренду. Власти города тогда приняли решение взять жилой комплекс под свой контроль.
По данным Yle, жилой комплекс обходится городу слишком дорого, поэтому его выставили на онлайн-аукцион. Объявление об продаже просмотрели около трех тысяч раз, и пока самая высокая предложенная цена составляет две тысячи евро, отмечается в сообщении.
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