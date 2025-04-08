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Рубль на Московской бирже остается в легком плюсе против юаня

Рубль на Московской бирже остается в легком плюсе против юаня - 08.04.2025, ПРАЙМ

Рубль на Московской бирже остается в легком плюсе против юаня

Курс рубля во вторник остается в легком плюсе против юаня на Московской бирже, китайская валюта торгуется около 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T13:39+0300

2025-04-08T13:39+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник остается в легком плюсе против юаня на Московской бирже, китайская валюта торгуется около 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.29 мск терял 1 копейку, до 11,57 рубля, дневной диапазон составляет 11,51-11,59 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 3,8 миллиарда юаней. На российском валютном рынке сохраняется инерционное давление на курсы валют против рубля, на что настраивают признаки стабилизации внешнего фона, в первую очередь попытки восстановления нефтяных котировок и фьючерсов на индексы США, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Целевым на вторник для биржевого курса юаня видим диапазон 11,4-11,7 рубля", - добавляет он. Сильное падение цен на нефть в предыдущие дни негативно для российской валюты, поскольку приведет к снижению поступления валютной выручки в страну, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Но эффект от этого, если нефть задержится на низких уровнях длительное время, мы увидим не ранее чем через месяц-полтора. Сейчас же на российском финансовом рынке нет крупных спекулянтов, поэтому отыгрывать заранее потенциальное ослабление рубля просто некому", - поясняет он.

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