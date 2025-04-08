https://1prime.ru/20250408/rubl-856472549.html
Рубль на Московской бирже остается в легком плюсе против юаня
Рубль на Московской бирже остается в легком плюсе против юаня - 08.04.2025, ПРАЙМ
Рубль на Московской бирже остается в легком плюсе против юаня
Курс рубля во вторник остается в легком плюсе против юаня на Московской бирже, китайская валюта торгуется около 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:39+0300
2025-04-08T13:39+0300
2025-04-08T13:39+0300
экономика
рынки
торги
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_0:155:2872:1771_1920x0_80_0_0_50af7729489bd3c6d29a46ae57d4015a.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник остается в легком плюсе против юаня на Московской бирже, китайская валюта торгуется около 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.29 мск терял 1 копейку, до 11,57 рубля, дневной диапазон составляет 11,51-11,59 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 3,8 миллиарда юаней. На российском валютном рынке сохраняется инерционное давление на курсы валют против рубля, на что настраивают признаки стабилизации внешнего фона, в первую очередь попытки восстановления нефтяных котировок и фьючерсов на индексы США, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Целевым на вторник для биржевого курса юаня видим диапазон 11,4-11,7 рубля", - добавляет он. Сильное падение цен на нефть в предыдущие дни негативно для российской валюты, поскольку приведет к снижению поступления валютной выручки в страну, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Но эффект от этого, если нефть задержится на низких уровнях длительное время, мы увидим не ранее чем через месяц-полтора. Сейчас же на российском финансовом рынке нет крупных спекулянтов, поэтому отыгрывать заранее потенциальное ослабление рубля просто некому", - поясняет он.
https://1prime.ru/20250408/yuan-856463617.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_160:0:2713:1915_1920x0_80_0_0_d1f222e119c6475dda314f152badf327.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, россия
Экономика, Рынки, Торги, РОССИЯ
Рубль на Московской бирже остается в легком плюсе против юаня
Курс рубля во вторник остается в легком плюсе против юаня
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник остается в легком плюсе против юаня на Московской бирже, китайская валюта торгуется около 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.29 мск терял 1 копейку, до 11,57 рубля, дневной диапазон составляет 11,51-11,59 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 3,8 миллиарда юаней.
На российском валютном рынке сохраняется инерционное давление на курсы валют против рубля, на что настраивают признаки стабилизации внешнего фона, в первую очередь попытки восстановления нефтяных котировок и фьючерсов на индексы США, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Целевым на вторник для биржевого курса юаня видим диапазон 11,4-11,7 рубля", - добавляет он.
Сильное падение цен на нефть в предыдущие дни негативно для российской валюты, поскольку приведет к снижению поступления валютной выручки в страну, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Но эффект от этого, если нефть задержится на низких уровнях длительное время, мы увидим не ранее чем через месяц-полтора. Сейчас же на российском финансовом рынке нет крупных спекулянтов, поэтому отыгрывать заранее потенциальное ослабление рубля просто некому", - поясняет он.
Юань открыл торги во вторник снижением