https://1prime.ru/20250408/ruonia-856475137.html
Банк России сообщил о росте ставки RUONIA
Банк России сообщил о росте ставки RUONIA - 08.04.2025, ПРАЙМ
Банк России сообщил о росте ставки RUONIA
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 7 апреля, выросла на... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T14:23+0300
2025-04-08T14:23+0300
2025-04-08T14:23+0300
экономика
банк россии
ruonia
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 7 апреля, выросла на 0,11 процентного пункта и составила 21,66%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 556,06 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250407/ruonia-856443667.html
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банк россии, ruonia
Экономика, Банк России, RUONIA
Банк России сообщил о росте ставки RUONIA
Банк России: ставка RUONIA выросла на 0,11 п.п. - до 21,66%
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 7 апреля, выросла на 0,11 процентного пункта и составила 21,66%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 556,06 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Ставка RUONIA 4 апреля не изменилась
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.