Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовый рынок Индии показал признаки восстановления после падения - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/rynok-856465317.html
Фондовый рынок Индии показал признаки восстановления после падения
Фондовый рынок Индии показал признаки восстановления после падения - 08.04.2025, ПРАЙМ
Фондовый рынок Индии показал признаки восстановления после падения
Индийский фондовый рынок показал признаки восстановления после резкого падения в понедельник, вызванного опасениями эскалации торговой войны и замедления... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T10:42+0300
2025-04-08T10:42+0300
экономика
рынки
индексы
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/02/842340208_0:250:2401:1600_1920x0_80_0_0_741b24ccd156ff723c73af2f4ea38163.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр – ПРАЙМ. Индийский фондовый рынок показал признаки восстановления после резкого падения в понедельник, вызванного опасениями эскалации торговой войны и замедления мировой экономики после недавних повышений пошлин США. По состоянию на 13.16 (10.16 мск) индекс Sensex 30 рос на 2,07% (на 1511,59 пункта), до 74 649,49 пункта, а индекс Nifty 50 - на 2,12% (на 470,25 пункта), до 22 631,85 пункта. В понедельник фондовый рынок Индии показал самое сильное снижение за последние 10 месяцев. Падение котировок произошло на фоне опасений в связи с введением новых тарифов со стороны США. Sensex S&amp;P BSE (Sensex) - эталонный индекс Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. NSE Nifty 50 - ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах экономики. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. Ранее ряд экономистов заявили, что введенные США тарифы могут замедлить рост ВВП Индии на 20-40 базисных пунктов в текущем 2025-2026 финансовом году (с апреля 2025 года по март 2026 года) и парализовать, в частности, такие сектора, как алмазная промышленность Индии, которая более трети своего экспорта поставляет в США.
https://1prime.ru/20250408/embers-856464702.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/02/842340208_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_6844296db85a133c35c3445953d2eef1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, индексы, индия
Экономика, Рынки, Индексы, ИНДИЯ
10:42 08.04.2025
 
Фондовый рынок Индии показал признаки восстановления после падения

Фондовый рынок Индии показал признаки восстановления после резкого падения

© Фото : Unsplash/Rakesh MondalФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© Фото : Unsplash/Rakesh Mondal
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр – ПРАЙМ. Индийский фондовый рынок показал признаки восстановления после резкого падения в понедельник, вызванного опасениями эскалации торговой войны и замедления мировой экономики после недавних повышений пошлин США.
По состоянию на 13.16 (10.16 мск) индекс Sensex 30 рос на 2,07% (на 1511,59 пункта), до 74 649,49 пункта, а индекс Nifty 50 - на 2,12% (на 470,25 пункта), до 22 631,85 пункта.
В понедельник фондовый рынок Индии показал самое сильное снижение за последние 10 месяцев. Падение котировок произошло на фоне опасений в связи с введением новых тарифов со стороны США.
Sensex S&P BSE (Sensex) - эталонный индекс Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. NSE Nifty 50 - ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах экономики.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%.
Ранее ряд экономистов заявили, что введенные США тарифы могут замедлить рост ВВП Индии на 20-40 базисных пунктов в текущем 2025-2026 финансовом году (с апреля 2025 года по март 2026 года) и парализовать, в частности, такие сектора, как алмазная промышленность Индии, которая более трети своего экспорта поставляет в США.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Индия стала третьим производителем электроэнергии из энергии ветра и солнца
10:30
 
ЭкономикаРынкиИндексыИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала