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Фондовый рынок Индии показал признаки восстановления после падения

Фондовый рынок Индии показал признаки восстановления после падения - 08.04.2025, ПРАЙМ

Фондовый рынок Индии показал признаки восстановления после падения

Индийский фондовый рынок показал признаки восстановления после резкого падения в понедельник, вызванного опасениями эскалации торговой войны и замедления... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T10:42+0300

2025-04-08T10:42+0300

2025-04-08T10:42+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр – ПРАЙМ. Индийский фондовый рынок показал признаки восстановления после резкого падения в понедельник, вызванного опасениями эскалации торговой войны и замедления мировой экономики после недавних повышений пошлин США. По состоянию на 13.16 (10.16 мск) индекс Sensex 30 рос на 2,07% (на 1511,59 пункта), до 74 649,49 пункта, а индекс Nifty 50 - на 2,12% (на 470,25 пункта), до 22 631,85 пункта. В понедельник фондовый рынок Индии показал самое сильное снижение за последние 10 месяцев. Падение котировок произошло на фоне опасений в связи с введением новых тарифов со стороны США. Sensex S&P BSE (Sensex) - эталонный индекс Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. NSE Nifty 50 - ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах экономики. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. Ранее ряд экономистов заявили, что введенные США тарифы могут замедлить рост ВВП Индии на 20-40 базисных пунктов в текущем 2025-2026 финансовом году (с апреля 2025 года по март 2026 года) и парализовать, в частности, такие сектора, как алмазная промышленность Индии, которая более трети своего экспорта поставляет в США.

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рынки, индексы, индия