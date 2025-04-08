Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет в рамках коррекции - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/rynok-856468518.html
Российский рынок акций растет в рамках коррекции
Российский рынок акций растет в рамках коррекции - 08.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в рамках коррекции
Российский рынок акций повышается в рамках коррекции в основную сессию вторника после многодневного и ощутимого падения, следует из данных Московской биржи. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:03+0300
2025-04-08T12:03+0300
экономика
рынки
акции
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в рамках коррекции в основную сессию вторника после многодневного и ощутимого падения, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.50 мск увеличивался на 0,71%, до 2749,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,34%, до 1099,66 пункта. За 14 дней непрерывного снижения индекс Мосбиржи упал более чем на 16%. Во вторник, в частности, дорожают бумаги "Белона" (+4,7%), ЮГК (+4,2%), "ВСМПО-Ависма" (+3,5%), ДВМП (+3,6%). Дешевеют бумаги "Северстали" (-1,1%), "Роснефти" (-0,7%), "Новатэка" (-0,3%). Российский рынок акций выглядит уже очень сильно перепроданным по основным бумагам и уже вполне учитывает и вариант с затягиванием мирных переговоров, и вариант с сохранением ЦБ высокой ставки до лета, полагает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. "Рынок остается новостным - повышенная волатильность может сохраниться. Дальнейшего обвала цен на нефть мы не ожидаем, а в преддверии дивидендного сезона подешевевшие акции явно выкупаются на повышенных объемах. Это говорит в пользу продолжения попыток рынка акций восстановиться. Ориентируемся на 2800-2900 пунктов по индексу Мосбиржи, но основной целью, конечно, на ближайшее время является возврат и проторговка вверх "круглого" уровня 3000 пунктов", - оценивает она. Российский рынок акций "выглядит сильно перепроданным, такого длительного непрерывного снижения в этом тысячелетии еще не наблюдалось", также отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Открывать позиции в расчете на дальнейшее падение котировок сейчас рискованно, а вот покупка бумаг на средний срок выглядит интересно. Впрочем, риски стагнации мировой экономики никуда не делись, поэтому мы не уверены, что в ближайшее время увидим полноценный разворот акций вверх, а не всего лишь отскок", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250408/yuan-856463617.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9b97d725e1ff656360c98bac6f1784f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, акции, торги
Экономика, Рынки, Акции, Торги
12:03 08.04.2025
 
Российский рынок акций растет в рамках коррекции

Российский рынок акций растет в рамках коррекции после многодневного падения

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в рамках коррекции в основную сессию вторника после многодневного и ощутимого падения, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.50 мск увеличивался на 0,71%, до 2749,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,34%, до 1099,66 пункта. За 14 дней непрерывного снижения индекс Мосбиржи упал более чем на 16%.
Во вторник, в частности, дорожают бумаги "Белона" (+4,7%), ЮГК (+4,2%), "ВСМПО-Ависма" (+3,5%), ДВМП (+3,6%). Дешевеют бумаги "Северстали" (-1,1%), "Роснефти" (-0,7%), "Новатэка" (-0,3%).
Российский рынок акций выглядит уже очень сильно перепроданным по основным бумагам и уже вполне учитывает и вариант с затягиванием мирных переговоров, и вариант с сохранением ЦБ высокой ставки до лета, полагает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка.
"Рынок остается новостным - повышенная волатильность может сохраниться. Дальнейшего обвала цен на нефть мы не ожидаем, а в преддверии дивидендного сезона подешевевшие акции явно выкупаются на повышенных объемах. Это говорит в пользу продолжения попыток рынка акций восстановиться. Ориентируемся на 2800-2900 пунктов по индексу Мосбиржи, но основной целью, конечно, на ближайшее время является возврат и проторговка вверх "круглого" уровня 3000 пунктов", - оценивает она.
Российский рынок акций "выглядит сильно перепроданным, такого длительного непрерывного снижения в этом тысячелетии еще не наблюдалось", также отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Открывать позиции в расчете на дальнейшее падение котировок сейчас рискованно, а вот покупка бумаг на средний срок выглядит интересно. Впрочем, риски стагнации мировой экономики никуда не делись, поэтому мы не уверены, что в ближайшее время увидим полноценный разворот акций вверх, а не всего лишь отскок", - добавляет он.
%Юань - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Юань открыл торги во вторник снижением
10:04
 
ЭкономикаРынкиАкцииТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала