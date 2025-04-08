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Российский рынок акций растет в рамках коррекции

Российский рынок акций растет в рамках коррекции - 08.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в рамках коррекции

Российский рынок акций повышается в рамках коррекции в основную сессию вторника после многодневного и ощутимого падения, следует из данных Московской биржи. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T12:03+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в рамках коррекции в основную сессию вторника после многодневного и ощутимого падения, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.50 мск увеличивался на 0,71%, до 2749,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,34%, до 1099,66 пункта. За 14 дней непрерывного снижения индекс Мосбиржи упал более чем на 16%. Во вторник, в частности, дорожают бумаги "Белона" (+4,7%), ЮГК (+4,2%), "ВСМПО-Ависма" (+3,5%), ДВМП (+3,6%). Дешевеют бумаги "Северстали" (-1,1%), "Роснефти" (-0,7%), "Новатэка" (-0,3%). Российский рынок акций выглядит уже очень сильно перепроданным по основным бумагам и уже вполне учитывает и вариант с затягиванием мирных переговоров, и вариант с сохранением ЦБ высокой ставки до лета, полагает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. "Рынок остается новостным - повышенная волатильность может сохраниться. Дальнейшего обвала цен на нефть мы не ожидаем, а в преддверии дивидендного сезона подешевевшие акции явно выкупаются на повышенных объемах. Это говорит в пользу продолжения попыток рынка акций восстановиться. Ориентируемся на 2800-2900 пунктов по индексу Мосбиржи, но основной целью, конечно, на ближайшее время является возврат и проторговка вверх "круглого" уровня 3000 пунктов", - оценивает она. Российский рынок акций "выглядит сильно перепроданным, такого длительного непрерывного снижения в этом тысячелетии еще не наблюдалось", также отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Открывать позиции в расчете на дальнейшее падение котировок сейчас рискованно, а вот покупка бумаг на средний срок выглядит интересно. Впрочем, риски стагнации мировой экономики никуда не делись, поэтому мы не уверены, что в ближайшее время увидим полноценный разворот акций вверх, а не всего лишь отскок", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250408/yuan-856463617.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, акции, торги