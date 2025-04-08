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Российский рынок акций умеренно растет во второй половине торгов

Российский рынок акций умеренно растет во второй половине торгов - 08.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растет во второй половине торгов

Российский рынок акций умеренно растет во второй половине торгов вторника в рамках отскока после двух недель снижения, следует из данных торгов и комментариев... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T16:00+0300

2025-04-08T16:00+0300

2025-04-08T16:00+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций умеренно растет во второй половине торгов вторника в рамках отскока после двух недель снижения, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.51 мск рос на 1,24%, до 2 768,36 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,67%, до 64,65 доллара за баррель. "Индекс падал две недели практически без перерыва, и сегодня наблюдается отскок, происходящий из-за улучшения внешнего фона: положительную динамику показывают мировые рынки благодаря отсутствию негативных новостей по торговым войнам, а цены на нефть приостановили снижение", - отмечает Сергей Кауфман из ФГ "Финам". Также у инвесторов сохраняется надежда на смягчение риторики ЦБ, ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции как минимум не останавливается, добавляет эксперт. "Российский рынок акций сегодня открылся вверх и некоторое время повышался, вплотную приблизившись к вчерашней вершине. Затем наши фондовые индикаторы стали сдавать позиции, но в середине торгов вернулись к восходящей динамике и находятся в хорошем плюсе", - отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Препятствием для устойчивого восстановления индекса Мосбиржи остается крепкий рубль, который сегодня пытался продолжить активное укрепление предыдущей сессии, отмечает он. "На западных фондовых площадках во вторник преобладали коррекционные покупки, которые на данный момент не подкрепляются фундаментальными факторами и в любой момент могут сойти на нет. Индексы Мосбиржи и РТС также развивали восстановление от локальных минимумов, но веских бычьих фундаментальных и технических причин помимо краткосрочной перепроданности у рынка на данный момент нет, что предупреждает о необходимости соблюдать осторожность", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Индекс Мосбиржи остается ниже среднесрочного сопротивления в 2 900 пунктов, добавляет она. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "М.Видео" (+5,77%), "Селигдара" (+4,24%), "Полюса" (+4,16%), "Абрау Дюрсо" (+3,83%), "Фосагро" (+3,72%). "Полюс", "Селигдар" и другие золотодобывающие компании следуют за ценами на золото, поднимающимися на 1,5%. Кроме того, наряду с драгметаллом в качестве защитного актива воспринимаются инвесторами и акции золотодобытчиков, что повышает спрос на них в периоды неопределенности", - отмечает Владимир Чренов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Северстали" (-2,73%), "Россетей" (-1,04%), "Распадской" (-1,04%), "Роснефти" (-0,82%), "Норникеля" (-0,77%). ПРОГНОЗЫ "Если рубль все же перейдет к планомерному ослаблению, а нефтяные цены удержатся от дальнейшего снижения, индекс Мосбиржи способен продолжить корректировку серьезных потерь последних нескольких недель. Ближайшей целью отскока может стать область 2 846-2 902 пунктов. Сегодня фондовый индикатор может прервать рекордную за всю его историю серию из четырнадцати сессий снижения (по итогам основных торгов)", - рассказал Бабин. Кауфман ожидает, что рынок закроется в "зеленой зоне". Чернов ожидает индекса Мосбиржи на закрытии в диапазоне 2 700-2 800 пунктов.

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