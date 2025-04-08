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РЖД запустят сервис блокировки перекупщиков билетов

РЖД запустят сервис блокировки перекупщиков билетов - 08.04.2025, ПРАЙМ

РЖД запустят сервис блокировки перекупщиков билетов

РЖД вместе с "Лабораторией Касперского" запускают сервис блокировки на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" пользователей, которые покупают билеты... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T12:58+0300

2025-04-08T12:58+0300

2025-04-08T12:58+0300

технологии

россия

ржд

лаборатория касперского

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. РЖД вместе с "Лабораторией Касперского" запускают сервис блокировки на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" пользователей, которые покупают билеты для последующей перепродажи, говорится в сообщении транспортной компании. "В рамках конференции "PRO//Движение.Туризм" замглавы РЖД Иван Колесников сообщил, что накануне сезона летних отпусков компания запускает очередной этап борьбы с перекупщиками железнодорожных билетов на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - говорится в сообщении. "Вместе с "Лабораторией Касперского" запускаем сервис обнаружения и автоматической блокировки недобросовестных действий покупателей, которые используют сервис покупки билетов для последующей перепродажи или осуществления посреднических услуг. Для этого проанализировали покупки и поведенческие модели подозрительных "пассажиров", которые бронируют явно избыточное количество мест", - приводятся в релизе слова Колесникова. Компания добавляет, что пользователи будут заблокированы за многократные бронирования мест без последующей оплаты и оформления билета, оформление сотен электронных билетов в год на поездки длительностью более четырёх часов, оформление сотен различных пассажиров в течение одного календарного года, массовые возвраты купленных электронных билетов, подключение к одной учётной записи одновременно более семи устройств. Отмечается также, что по результатам анализа покупок прошлого года уже заблокировали почти 2 тысячи явных нарушителей оферты: компания блокирует боты, с помощью которых осуществляются попытки скупать билеты. Также введен случайный тайм-аут на возврат проездных документов в систему продажи. Кроме того, РЖД запустили сервис для пассажиров "Лист ожидания", который позволяет отслеживать места на уже "распроданный" поезд (это не позволяет перекупщикам сдавать билеты под конкретного покупателя, так как в очереди уже есть другие пассажиры). "Ожидаем, что борьба с недобросовестными покупателями не только увеличит количество доступных билетов для желающих, но и сделает применение динамического ценообразования более плавным и клиентоориентированным", - приводятся в релизе слова замглавы РЖД. А для оформления большого количества билетов существуют сервисы групповой перевозки, которые в этом году станут еще удобнее, заключили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, ржд, лаборатория касперского