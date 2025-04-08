Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД запустят сервис блокировки перекупщиков билетов - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250408/rzhd--856470964.html
РЖД запустят сервис блокировки перекупщиков билетов
РЖД запустят сервис блокировки перекупщиков билетов - 08.04.2025, ПРАЙМ
РЖД запустят сервис блокировки перекупщиков билетов
РЖД вместе с "Лабораторией Касперского" запускают сервис блокировки на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" пользователей, которые покупают билеты... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:58+0300
2025-04-08T12:58+0300
технологии
россия
ржд
лаборатория касперского
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/83/841488386_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_449474865eaf026fbba46e2c0ea4ca34.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. РЖД вместе с "Лабораторией Касперского" запускают сервис блокировки на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" пользователей, которые покупают билеты для последующей перепродажи, говорится в сообщении транспортной компании. "В рамках конференции "PRO//Движение.Туризм" замглавы РЖД Иван Колесников сообщил, что накануне сезона летних отпусков компания запускает очередной этап борьбы с перекупщиками железнодорожных билетов на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - говорится в сообщении. "Вместе с "Лабораторией Касперского" запускаем сервис обнаружения и автоматической блокировки недобросовестных действий покупателей, которые используют сервис покупки билетов для последующей перепродажи или осуществления посреднических услуг. Для этого проанализировали покупки и поведенческие модели подозрительных "пассажиров", которые бронируют явно избыточное количество мест", - приводятся в релизе слова Колесникова. Компания добавляет, что пользователи будут заблокированы за многократные бронирования мест без последующей оплаты и оформления билета, оформление сотен электронных билетов в год на поездки длительностью более четырёх часов, оформление сотен различных пассажиров в течение одного календарного года, массовые возвраты купленных электронных билетов, подключение к одной учётной записи одновременно более семи устройств. Отмечается также, что по результатам анализа покупок прошлого года уже заблокировали почти 2 тысячи явных нарушителей оферты: компания блокирует боты, с помощью которых осуществляются попытки скупать билеты. Также введен случайный тайм-аут на возврат проездных документов в систему продажи. Кроме того, РЖД запустили сервис для пассажиров "Лист ожидания", который позволяет отслеживать места на уже "распроданный" поезд (это не позволяет перекупщикам сдавать билеты под конкретного покупателя, так как в очереди уже есть другие пассажиры). "Ожидаем, что борьба с недобросовестными покупателями не только увеличит количество доступных билетов для желающих, но и сделает применение динамического ценообразования более плавным и клиентоориентированным", - приводятся в релизе слова замглавы РЖД. А для оформления большого количества билетов существуют сервисы групповой перевозки, которые в этом году станут еще удобнее, заключили в компании.
https://1prime.ru/20250401/ataka-856277780.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/83/841488386_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_ebf489e1d2523d4b0cb3d4498d3f2f2e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, ржд, лаборатория касперского
Технологии, РОССИЯ, РЖД, Лаборатория Касперского
12:58 08.04.2025
 
РЖД запустят сервис блокировки перекупщиков билетов

РЖД запускают сервис блокировки перекупщиков железнодорожных билетов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. РЖД вместе с "Лабораторией Касперского" запускают сервис блокировки на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" пользователей, которые покупают билеты для последующей перепродажи, говорится в сообщении транспортной компании.
"В рамках конференции "PRO//Движение.Туризм" замглавы РЖД Иван Колесников сообщил, что накануне сезона летних отпусков компания запускает очередной этап борьбы с перекупщиками железнодорожных билетов на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - говорится в сообщении.
"Вместе с "Лабораторией Касперского" запускаем сервис обнаружения и автоматической блокировки недобросовестных действий покупателей, которые используют сервис покупки билетов для последующей перепродажи или осуществления посреднических услуг. Для этого проанализировали покупки и поведенческие модели подозрительных "пассажиров", которые бронируют явно избыточное количество мест", - приводятся в релизе слова Колесникова.
Компания добавляет, что пользователи будут заблокированы за многократные бронирования мест без последующей оплаты и оформления билета, оформление сотен электронных билетов в год на поездки длительностью более четырёх часов, оформление сотен различных пассажиров в течение одного календарного года, массовые возвраты купленных электронных билетов, подключение к одной учётной записи одновременно более семи устройств.
Отмечается также, что по результатам анализа покупок прошлого года уже заблокировали почти 2 тысячи явных нарушителей оферты: компания блокирует боты, с помощью которых осуществляются попытки скупать билеты. Также введен случайный тайм-аут на возврат проездных документов в систему продажи. Кроме того, РЖД запустили сервис для пассажиров "Лист ожидания", который позволяет отслеживать места на уже "распроданный" поезд (это не позволяет перекупщикам сдавать билеты под конкретного покупателя, так как в очереди уже есть другие пассажиры).
"Ожидаем, что борьба с недобросовестными покупателями не только увеличит количество доступных билетов для желающих, но и сделает применение динамического ценообразования более плавным и клиентоориентированным", - приводятся в релизе слова замглавы РЖД. А для оформления большого количества билетов существуют сервисы групповой перевозки, которые в этом году станут еще удобнее, заключили в компании.
Хакер за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
РЖД сообщили о массированной DDoS-атаке на сайт и приложение
1 апреля, 11:47
 
ТехнологииРОССИЯРЖДЛаборатория Касперского
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала