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Сакс призвал избавиться от Киева, если Зеленский не подпишет сделку с США

Сакс призвал избавиться от Киева, если Зеленский не подпишет сделку с США - 08.04.2025, ПРАЙМ

Сакс призвал избавиться от Киева, если Зеленский не подпишет сделку с США

Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, заявил, что Украина... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T16:44+0300

2025-04-08T16:44+0300

2025-04-08T16:44+0300

политика

сша

украина

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, заявил, что Украина обворовывает США, и выразил мнение, что Вашингтону следует "избавиться" от Киева, если Владимир Зеленский не подпишет сделку по недрам. "После Китая Украина - первая страна, которая нас обдирает. Мы направляем им миллиарды долларов и ничего не получаем взамен. Это был коррумпированный проект (экс-президента США Джо - ред.) Байдена. Если Зеленский не подпишет то, что ему предложат, нам следует от нее (от Украины - ред.) избавиться", - написал Сакс на своей странице в соцсети X. Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам будущего членства страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима потребуют возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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