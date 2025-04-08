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В Минэнерго США сообщили, что ждет Иран, если он не пойдет на сделку
В Минэнерго США сообщили, что ждет Иран, если он не пойдет на сделку - 08.04.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго США сообщили, что ждет Иран, если он не пойдет на сделку
США введут более жесткие санкции против Ирана, включая нефтяной сектор, в случае отсутствия сделки по ядерной программе Тегерана, заявил американский министр... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T18:45+0300
2025-04-08T18:45+0300
2025-04-08T18:45+0300
политика
минэнерго сша
иран
сделка
ядерная программа
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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. США введут более жесткие санкции против Ирана, включая нефтяной сектор, в случае отсутствия сделки по ядерной программе Тегерана, заявил американский министр энергетики Крис Райт."Безусловно, я ожидал бы очень жестких санкций против Ирана и надеялся, что они заставят его отказаться от своей ядерной программы", - сообщил он в интервью телеканалу CNBC на вопрос, пойдет ли Вашингтон на усиление санкций против Тегерана в случае отсутствия сделки между сторонами по иранской ядерной программе.По словам Райта, США не могут допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием.
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минэнерго сша, иран, сделка, ядерная программа
Политика, Минэнерго США, ИРАН, сделка, ядерная программа
В Минэнерго США сообщили, что ждет Иран, если он не пойдет на сделку
Минэнерго США: Иран ждут более жесткие санкции, если он не пойдет на сделку
ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. США введут более жесткие санкции против Ирана, включая нефтяной сектор, в случае отсутствия сделки по ядерной программе Тегерана, заявил американский министр энергетики Крис Райт.
"Безусловно, я ожидал бы очень жестких санкций против Ирана и надеялся, что они заставят его отказаться от своей ядерной программы", - сообщил он в интервью телеканалу CNBC на вопрос, пойдет ли Вашингтон на усиление санкций против Тегерана в случае отсутствия сделки между сторонами по иранской ядерной программе.
Трамп сообщил о проведении прямых переговоров с Ираном
По словам Райта, США не могут допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием.