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Сатанисты проникают в медицину и образование, предупредили в РПЦ

Сатанисты проникают в медицину и образование, предупредили в РПЦ - 08.04.2025, ПРАЙМ

Сатанисты проникают в медицину и образование, предупредили в РПЦ

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что сатанисты проникают в медицину, и здравоохранение и... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T19:26+0300

2025-04-08T19:26+0300

2025-04-08T19:34+0300

рпц

медицина

образование

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что сатанисты проникают в медицину, и здравоохранение и образование. "В некоторых странах сатанисты пролоббировали возможность проведения занятий в школах и высших учебных заведениях… Сатанисты активно проникают в сферу медицины и здравоохранения. Сатанисты через некоторых представителей медицинского сообщества пропагандируют убийства детей в утробе матери. Дошло до того, что в США открыта специализированная клиника по проведению абортов во имя Сатаны. Сатанисты планируют распространить сеть абортивных клиник в странах Европы", – сказал он РИА Новости во вторник после круглого стола в Государственной думе РФ, посвященного противодействию распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологии. Законопроект о запрете сатанизма в РФ внесут в Госдуму, он должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых "церквей сатаны" США и Украины на территории Российской Федерации, сообщил РИА Новости ранее депутат Госдумы Николай Бурляев.

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рпц, медицина, образование