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Дешевле "Гранты". В России появился новый неубиваемый седан - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Дешевле "Гранты". В России появился новый неубиваемый седан
Дешевле "Гранты". В России появился новый неубиваемый седан - 08.04.2025, ПРАЙМ
Дешевле "Гранты". В России появился новый неубиваемый седан
На российский рынок возвращается иранский седан Iran Khodro Dena. Московские дилеры оценили эту "четырехдверку" в 1,34 млн рублей, сообщает портал "Автоновости... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T17:33+0300
2025-04-08T17:34+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. На российский рынок возвращается иранский седан Iran Khodro Dena. Московские дилеры оценили эту "четырехдверку" в 1,34 млн рублей, сообщает портал "Автоновости дня".Отмечается, что иранский седан уступает в цене даже LADA Granta Sportline (1,341 млн рублей), не говоря уже о 118-сильном седане Granta Sport, который стоит 1,493 млн рулей, и более габаритной LADA Vesta, стоимость которой даже в базовой комплектации начинается от 1,459 млн.Однако по размерам иранский автомобиль превосходит "Весту". Длина Iran Khodro Dena - 4559 мм, ширина — 1944 мм, высота — 1460 мм. Он оснащен атмосферным 115-сильным двигателем объемом 1,7 л, шестиступенчатой механической коробкой передач.Что касается комплектации, то авторы портала отмечают кондиционер, мультимедийную систему с цветным дисплеем и функцией Hands free, декор салона "под дерево", электрорегулировку передних кресел, камеру заднего вида с парктрониками, а также они сообщили о наличии бортового компьютера, литых дисков и мультифункционального руля.Вместе с тем отмечается, что в комплект входят четыре подушки безопасности (две фронтальных и две передних боковых), подогрев, электропривод, функция складывания боковых зеркал заднего вида и круиз-контроль.
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россия
Экономика, РОССИЯ
17:33 08.04.2025 (обновлено: 17:34 08.04.2025)
 
Дешевле "Гранты". В России появился новый неубиваемый седан

"Автоности": в РФ возобновили продажи седана Iran Khodro Dena за 1,3 млн рублей

CC BY-SA 2.0 / Hossein.rezaeii / IKCO DENA (cropped image)Автомобиль IKCO DENA
Автомобиль IKCO DENA - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Hossein.rezaeii / IKCO DENA (cropped image)
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. На российский рынок возвращается иранский седан Iran Khodro Dena. Московские дилеры оценили эту "четырехдверку" в 1,34 млн рублей, сообщает портал "Автоновости дня".
Отмечается, что иранский седан уступает в цене даже LADA Granta Sportline (1,341 млн рублей), не говоря уже о 118-сильном седане Granta Sport, который стоит 1,493 млн рулей, и более габаритной LADA Vesta, стоимость которой даже в базовой комплектации начинается от 1,459 млн.
Однако по размерам иранский автомобиль превосходит "Весту". Длина Iran Khodro Dena - 4559 мм, ширина — 1944 мм, высота — 1460 мм. Он оснащен атмосферным 115-сильным двигателем объемом 1,7 л, шестиступенчатой механической коробкой передач.
Что касается комплектации, то авторы портала отмечают кондиционер, мультимедийную систему с цветным дисплеем и функцией Hands free, декор салона "под дерево", электрорегулировку передних кресел, камеру заднего вида с парктрониками, а также они сообщили о наличии бортового компьютера, литых дисков и мультифункционального руля.
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Вместе с тем отмечается, что в комплект входят четыре подушки безопасности (две фронтальных и две передних боковых), подогрев, электропривод, функция складывания боковых зеркал заднего вида и круиз-контроль.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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