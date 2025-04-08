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Дешевле "Гранты". В России появился новый неубиваемый седан

Дешевле "Гранты". В России появился новый неубиваемый седан - 08.04.2025, ПРАЙМ

Дешевле "Гранты". В России появился новый неубиваемый седан

На российский рынок возвращается иранский седан Iran Khodro Dena. Московские дилеры оценили эту "четырехдверку" в 1,34 млн рублей, сообщает портал "Автоновости... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T17:33+0300

2025-04-08T17:33+0300

2025-04-08T17:34+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. На российский рынок возвращается иранский седан Iran Khodro Dena. Московские дилеры оценили эту "четырехдверку" в 1,34 млн рублей, сообщает портал "Автоновости дня".Отмечается, что иранский седан уступает в цене даже LADA Granta Sportline (1,341 млн рублей), не говоря уже о 118-сильном седане Granta Sport, который стоит 1,493 млн рулей, и более габаритной LADA Vesta, стоимость которой даже в базовой комплектации начинается от 1,459 млн.Однако по размерам иранский автомобиль превосходит "Весту". Длина Iran Khodro Dena - 4559 мм, ширина — 1944 мм, высота — 1460 мм. Он оснащен атмосферным 115-сильным двигателем объемом 1,7 л, шестиступенчатой механической коробкой передач.Что касается комплектации, то авторы портала отмечают кондиционер, мультимедийную систему с цветным дисплеем и функцией Hands free, декор салона "под дерево", электрорегулировку передних кресел, камеру заднего вида с парктрониками, а также они сообщили о наличии бортового компьютера, литых дисков и мультифункционального руля.Вместе с тем отмечается, что в комплект входят четыре подушки безопасности (две фронтальных и две передних боковых), подогрев, электропривод, функция складывания боковых зеркал заднего вида и круиз-контроль.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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