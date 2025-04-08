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Нацбанк Украины оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко*
Нацбанк Украины оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко* - 08.04.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Украины оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко*
Нацбанк Украины оштрафовал "Международный инвестиционный банк", принадлежащий экс-президенту страны и главе партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко*... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T15:48+0300
2025-04-08T15:48+0300
2025-04-08T15:48+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Нацбанк Украины оштрафовал "Международный инвестиционный банк", принадлежащий экс-президенту страны и главе партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко* на 20,5 миллиона гривен за отмывание доходов, полученных преступным путем, сообщает агентство УНН. В переводе на американскую валюту указанная сумма составляет около 500 тысяч долларов. "НБУ (Нацбанк Украины - ред.) оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко* на 20,5 миллиона гривен за нарушения в сфере финмониторинга. Зафиксировано несоблюдение обязанности проверки клиентов и предоставления недостоверной информации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН, Отмечается, что в марте этого года НБУ применил меры за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также валютного законодательства к "Международному инвестиционному банку" (МИБ). Украинское издание "Комментарии" в декабре 2024 года сообщало, что Порошенко* оказался в центре скандала, связанным с его так называемой благотворительностью и покупками облигаций за счет средств граждан страны. Как отмечает УНН, ранее эксперты назвали махинациями работу Банка со средствами Фонда Порошенко* для покупки украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). "Миллионы пожертвований граждан для ВСУ через банк Порошенко* перекочёвывали из его фондов в государственные облигации и затем возвращались с процентами. И эти проценты выплачивало государство", - объяснило агентство и напомнило, что Порошенко за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен (25,5 миллиона долларов), Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20250216/poroshenko-854975791.html
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финансы, банки, украина
Экономика, Финансы, Банки, УКРАИНА
Нацбанк Украины оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко*
Нацбанк Украины оштрафовал МИБ Порошенко* на 20,5 миллиона гривен
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Нацбанк Украины оштрафовал "Международный инвестиционный банк", принадлежащий экс-президенту страны и главе партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко* на 20,5 миллиона гривен за отмывание доходов, полученных преступным путем, сообщает агентство УНН.
В переводе на американскую валюту указанная сумма составляет около 500 тысяч долларов.
"НБУ (Нацбанк Украины - ред.) оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко* на 20,5 миллиона гривен за нарушения в сфере финмониторинга. Зафиксировано несоблюдение обязанности проверки клиентов и предоставления недостоверной информации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН,
Отмечается, что в марте этого года НБУ применил меры за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также валютного законодательства к "Международному инвестиционному банку" (МИБ).
Украинское издание "Комментарии" в декабре 2024 года сообщало, что Порошенко* оказался в центре скандала, связанным с его так называемой благотворительностью и покупками облигаций за счет средств граждан страны. Как отмечает УНН, ранее эксперты назвали махинациями работу Банка со средствами Фонда Порошенко* для покупки украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
"Миллионы пожертвований граждан для ВСУ через банк Порошенко* перекочёвывали из его фондов в государственные облигации и затем возвращались с процентами. И эти проценты выплачивало государство", - объяснило агентство и напомнило, что Порошенко за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен (25,5 миллиона долларов),
Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Порошенко* заявил, что выборы президента Украины пройдут 26 октября