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В Швейцарии число банкротств достигло нового рекорда

В Швейцарии число банкротств достигло нового рекорда - 08.04.2025, ПРАЙМ

В Швейцарии число банкротств достигло нового рекорда

Число банкротств в Швейцарии достигло нового рекорда в 2024 году - 17 036 случаев, показатель растет четвертый год подряд, говорится в докладе, опубликованном... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T12:00+0300

2025-04-08T12:00+0300

2025-04-08T12:00+0300

экономика

бизнес

швейцария

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ЖЕНЕВА, 8 апр – ПРАЙМ. Число банкротств в Швейцарии достигло нового рекорда в 2024 году - 17 036 случаев, показатель растет четвертый год подряд, говорится в докладе, опубликованном на сайте швейцарского Федерального статистического управления (OFS). "Количество дел о банкротстве корпораций и физических лиц, возбужденных в соответствии с федеральным законом "О судебном преследовании и банкротстве по делам о задолженности", росло четвертый год подряд, достигнув в 2024 году рекордного значения - 17 036 дел. Количество закрытий процедур банкротства, а также судебных исков также увеличилось по сравнению с предыдущим годом", - сказано в документе. Уточняется, что количество банкротств, увеличившееся на 10,3% по сравнению с 2023 годом, достигло нового рекорда и продолжает расти с 2021 года. Таким образом, с начала 1990-х годов количество банкротств увеличилось более чем вдвое. "Как и в случае с банкротствами, количество судебных исков увеличилось по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году было выдано 3 306 997 приказов о выплате, выполнено 1 780 757 взысканий и 698 228 исполнительных производств. Никогда ранее за один календарный год не было зарегистрировано такого большого количества судебных исков", - добавляется в докладе OFS.

https://1prime.ru/20250403/shveytsariya-856363316.html

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бизнес, швейцария