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В Швейцарии число банкротств достигло нового рекорда - 08.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250408/shveytsariya-856468366.html
В Швейцарии число банкротств достигло нового рекорда
В Швейцарии число банкротств достигло нового рекорда - 08.04.2025, ПРАЙМ
В Швейцарии число банкротств достигло нового рекорда
Число банкротств в Швейцарии достигло нового рекорда в 2024 году - 17 036 случаев, показатель растет четвертый год подряд, говорится в докладе, опубликованном... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:00+0300
2025-04-08T12:00+0300
экономика
бизнес
швейцария
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ЖЕНЕВА, 8 апр – ПРАЙМ. Число банкротств в Швейцарии достигло нового рекорда в 2024 году - 17 036 случаев, показатель растет четвертый год подряд, говорится в докладе, опубликованном на сайте швейцарского Федерального статистического управления (OFS). "Количество дел о банкротстве корпораций и физических лиц, возбужденных в соответствии с федеральным законом "О судебном преследовании и банкротстве по делам о задолженности", росло четвертый год подряд, достигнув в 2024 году рекордного значения - 17 036 дел. Количество закрытий процедур банкротства, а также судебных исков также увеличилось по сравнению с предыдущим годом", - сказано в документе. Уточняется, что количество банкротств, увеличившееся на 10,3% по сравнению с 2023 годом, достигло нового рекорда и продолжает расти с 2021 года. Таким образом, с начала 1990-х годов количество банкротств увеличилось более чем вдвое. "Как и в случае с банкротствами, количество судебных исков увеличилось по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году было выдано 3 306 997 приказов о выплате, выполнено 1 780 757 взысканий и 698 228 исполнительных производств. Никогда ранее за один календарный год не было зарегистрировано такого большого количества судебных исков", - добавляется в докладе OFS.
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бизнес, швейцария
Экономика, Бизнес, ШВЕЙЦАРИЯ
12:00 08.04.2025
 
В Швейцарии число банкротств достигло нового рекорда

Число банкротств в Швейцарии достигло нового рекорда в 2024 году

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 8 апр – ПРАЙМ. Число банкротств в Швейцарии достигло нового рекорда в 2024 году - 17 036 случаев, показатель растет четвертый год подряд, говорится в докладе, опубликованном на сайте швейцарского Федерального статистического управления (OFS).
"Количество дел о банкротстве корпораций и физических лиц, возбужденных в соответствии с федеральным законом "О судебном преследовании и банкротстве по делам о задолженности", росло четвертый год подряд, достигнув в 2024 году рекордного значения - 17 036 дел. Количество закрытий процедур банкротства, а также судебных исков также увеличилось по сравнению с предыдущим годом", - сказано в документе.
Уточняется, что количество банкротств, увеличившееся на 10,3% по сравнению с 2023 годом, достигло нового рекорда и продолжает расти с 2021 года. Таким образом, с начала 1990-х годов количество банкротств увеличилось более чем вдвое.
"Как и в случае с банкротствами, количество судебных исков увеличилось по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году было выдано 3 306 997 приказов о выплате, выполнено 1 780 757 взысканий и 698 228 исполнительных производств. Никогда ранее за один календарный год не было зарегистрировано такого большого количества судебных исков", - добавляется в докладе OFS.
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