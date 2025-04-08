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Сингапур опасается глобальной торговой войны - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Сингапур опасается глобальной торговой войны
Сингапур опасается глобальной торговой войны - 08.04.2025, ПРАЙМ
Сингапур опасается глобальной торговой войны
Сингапур опасается, что новые пошлины, объявленные американским президентом Дональдом Трампом, приведут к глобальной торговой войне, которая будет особо опасна... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T06:44+0300
2025-04-08T06:44+0300
экономика
мировая экономика
сша
москва
сингапур
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financial times
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Сингапур опасается, что новые пошлины, объявленные американским президентом Дональдом Трампом, приведут к глобальной торговой войне, которая будет особо опасна для малых стран, чувствительных к торговле, заявил сингапурский министр иностранных дел Вивиан Балакришнан. "Мы больше всего боимся того, что этот ряд заявлений потрясут фундаментальные основы мировой торговой системы до основания... Если она рухнет и все превратится в бесконечную череду двусторонних контактов, то это станет очень враждебным малых стран. А в особенности для малых стран, которые, как наша, явно чувствительны к мировой торговле... Мы в действительности боимся глобальной торговой войны", - заявил министр в интервью британской газете Financial Times. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
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мировая экономика, сша, москва, сингапур, дональд трамп, financial times
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, СИНГАПУР, Дональд Трамп, Financial Times
06:44 08.04.2025
 
Сингапур опасается глобальной торговой войны

Глава МИД Сингапура Балакришнан: новые пошлины приведут к глобальной торговой войне

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Сингапур опасается, что новые пошлины, объявленные американским президентом Дональдом Трампом, приведут к глобальной торговой войне, которая будет особо опасна для малых стран, чувствительных к торговле, заявил сингапурский министр иностранных дел Вивиан Балакришнан.
"Мы больше всего боимся того, что этот ряд заявлений потрясут фундаментальные основы мировой торговой системы до основания... Если она рухнет и все превратится в бесконечную череду двусторонних контактов, то это станет очень враждебным малых стран. А в особенности для малых стран, которые, как наша, явно чувствительны к мировой торговле... Мы в действительности боимся глобальной торговой войны", - заявил министр в интервью британской газете Financial Times.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМОСКВАСИНГАПУРДональд ТрампFinancial Times
 
 
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