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Россияне стали чаще бронировать туры в Абхазию - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще бронировать туры в Абхазию
Россияне стали чаще бронировать туры в Абхазию - 08.04.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще бронировать туры в Абхазию
Спрос на путевки в Абхазию из России за последнюю неделю вырос на 5% в сравнении с предыдущей, республика занимает сейчас четвертое место среди самых популярных | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:54+0300
2025-04-08T12:54+0300
туризм
россия
абхазия
"слетать.ру"
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спрос на путевки в Абхазию из России за последнюю неделю вырос на 5% в сравнении с предыдущей, республика занимает сейчас четвертое место среди самых популярных туристических направлений, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Слетать.ру". "Уровень спроса на туры в Абхазию с бронированиями с 31 марта по 6 апреля и заездами с начала июня по конец августа 2025 года увеличился практически на 5% по сравнению с датами бронирований с 24 по 30 марта. В период бронирований с 31 марта по 6 апреля Абхазия занимала четвертое место среди самых популярных направлений на летний сезон с долей 7,64% от общего объёма продаж", - рассказали в сервисе. Рост бронирования путевок из России в Абхазию зафиксировали и в туроператоре "Интурист". "В целом на период предыдущих двух недель 2025 года уровень бронирований вырос на 3%, что полностью соответствует аналогичным периодам 2024 года. Абхазия всегда занимает значительную долю бронирований по курортам черноморского побережья и сейчас идёт сезонная активизация спроса. На майские праздники направление входит в пятёрку самых популярных", - рассказали агентству в пресс-службе компании. Там отметили, что основной объем бронирований приходится на Гагрский район, ближайший к российско-абхазской границе. "Высокий спрос на курорт Гагра... и его район Цандрипш... а также на знаменитую Пицунду с неизменными лидерами продаж – объединение пансионатов "Курорт Пицунда" и пансионат "Литфонд". Также в последнее время наблюдается увеличение количества бронирований в Сухуме", - сообщили в туроператоре. "Большинство туристов в Абхазии в период летнего сезона, 53,4%, планируют остановиться в отелях "три звезды", 19,3% – в отелях без звёзд. Годом ранее показатели были идентичны. "Средний чек" на туры в Абхазию с заездами в период с начала июня по конец августа увеличился на 11,2%, до 119 тысяч рублей", - добавили в "Слетать.ру".
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туризм, россия, абхазия, "слетать.ру"
Туризм, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, "Слетать.ру"
12:54 08.04.2025
 
Россияне стали чаще бронировать туры в Абхазию

"Слетать.ру": спрос на путевки в Абхазию за последнюю неделю вырос на 5%

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАбхазия. Горное озеро Рица
Абхазия. Горное озеро Рица - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спрос на путевки в Абхазию из России за последнюю неделю вырос на 5% в сравнении с предыдущей, республика занимает сейчас четвертое место среди самых популярных туристических направлений, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Слетать.ру".
"Уровень спроса на туры в Абхазию с бронированиями с 31 марта по 6 апреля и заездами с начала июня по конец августа 2025 года увеличился практически на 5% по сравнению с датами бронирований с 24 по 30 марта. В период бронирований с 31 марта по 6 апреля Абхазия занимала четвертое место среди самых популярных направлений на летний сезон с долей 7,64% от общего объёма продаж", - рассказали в сервисе.
Рост бронирования путевок из России в Абхазию зафиксировали и в туроператоре "Интурист". "В целом на период предыдущих двух недель 2025 года уровень бронирований вырос на 3%, что полностью соответствует аналогичным периодам 2024 года. Абхазия всегда занимает значительную долю бронирований по курортам черноморского побережья и сейчас идёт сезонная активизация спроса. На майские праздники направление входит в пятёрку самых популярных", - рассказали агентству в пресс-службе компании.
Там отметили, что основной объем бронирований приходится на Гагрский район, ближайший к российско-абхазской границе. "Высокий спрос на курорт Гагра... и его район Цандрипш... а также на знаменитую Пицунду с неизменными лидерами продаж – объединение пансионатов "Курорт Пицунда" и пансионат "Литфонд". Также в последнее время наблюдается увеличение количества бронирований в Сухуме", - сообщили в туроператоре.
"Большинство туристов в Абхазии в период летнего сезона, 53,4%, планируют остановиться в отелях "три звезды", 19,3% – в отелях без звёзд. Годом ранее показатели были идентичны. "Средний чек" на туры в Абхазию с заездами в период с начала июня по конец августа увеличился на 11,2%, до 119 тысяч рублей", - добавили в "Слетать.ру".
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ТуризмРОССИЯАБХАЗИЯ"Слетать.ру"
 
 
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