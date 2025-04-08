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Россияне стали чаще бронировать туры в Абхазию

Россияне стали чаще бронировать туры в Абхазию - 08.04.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще бронировать туры в Абхазию

Спрос на путевки в Абхазию из России за последнюю неделю вырос на 5% в сравнении с предыдущей, республика занимает сейчас четвертое место среди самых популярных | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T12:54+0300

2025-04-08T12:54+0300

2025-04-08T12:54+0300

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россия

абхазия

"слетать.ру"

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спрос на путевки в Абхазию из России за последнюю неделю вырос на 5% в сравнении с предыдущей, республика занимает сейчас четвертое место среди самых популярных туристических направлений, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Слетать.ру". "Уровень спроса на туры в Абхазию с бронированиями с 31 марта по 6 апреля и заездами с начала июня по конец августа 2025 года увеличился практически на 5% по сравнению с датами бронирований с 24 по 30 марта. В период бронирований с 31 марта по 6 апреля Абхазия занимала четвертое место среди самых популярных направлений на летний сезон с долей 7,64% от общего объёма продаж", - рассказали в сервисе. Рост бронирования путевок из России в Абхазию зафиксировали и в туроператоре "Интурист". "В целом на период предыдущих двух недель 2025 года уровень бронирований вырос на 3%, что полностью соответствует аналогичным периодам 2024 года. Абхазия всегда занимает значительную долю бронирований по курортам черноморского побережья и сейчас идёт сезонная активизация спроса. На майские праздники направление входит в пятёрку самых популярных", - рассказали агентству в пресс-службе компании. Там отметили, что основной объем бронирований приходится на Гагрский район, ближайший к российско-абхазской границе. "Высокий спрос на курорт Гагра... и его район Цандрипш... а также на знаменитую Пицунду с неизменными лидерами продаж – объединение пансионатов "Курорт Пицунда" и пансионат "Литфонд". Также в последнее время наблюдается увеличение количества бронирований в Сухуме", - сообщили в туроператоре. "Большинство туристов в Абхазии в период летнего сезона, 53,4%, планируют остановиться в отелях "три звезды", 19,3% – в отелях без звёзд. Годом ранее показатели были идентичны. "Средний чек" на туры в Абхазию с заездами в период с начала июня по конец августа увеличился на 11,2%, до 119 тысяч рублей", - добавили в "Слетать.ру".

https://1prime.ru/20250404/mishustin-856393249.html

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туризм, россия, абхазия, "слетать.ру"