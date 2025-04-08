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ЕС может оштрафовать Apple и Meta* в ближайшие дни, пишут СМИ - 08.04.2025, ПРАЙМ
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ЕС может оштрафовать Apple и Meta* в ближайшие дни, пишут СМИ
ЕС может оштрафовать Apple и Meta* в ближайшие дни, пишут СМИ - 08.04.2025, ПРАЙМ
ЕС может оштрафовать Apple и Meta* в ближайшие дни, пишут СМИ
ЕС может оштрафовать американские компании Apple и Meta* в ближайшие дни за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает портал Euractiv. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T10:59+0300
2025-04-08T11:18+0300
технологии
meta
ес
apple
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. ЕС может оштрафовать американские компании Apple и Meta* в ближайшие дни за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает портал Euractiv. "Ожидается, что Meta* и Apple столкнутся со штрафами в течение нескольких дней", - говорится в публикации. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы сделать рынки цифрового сектора более "справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии. В комиссии предупреждали, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений Еврокомиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, meta, ес, apple
Технологии, Meta, ЕС, Apple
10:59 08.04.2025 (обновлено: 11:18 08.04.2025)
 
ЕС может оштрафовать Apple и Meta* в ближайшие дни, пишут СМИ

Euractiv: ЕС может оштрафовать Apple и Meta* за нарушение законодательства

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. ЕС может оштрафовать американские компании Apple и Meta* в ближайшие дни за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает портал Euractiv.
"Ожидается, что Meta* и Apple столкнутся со штрафами в течение нескольких дней", - говорится в публикации.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы сделать рынки цифрового сектора более "справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии.
В комиссии предупреждали, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений Еврокомиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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