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Европа нарастит импорт СПГ из США по требованию Трампа, заявили в ЕК

Европа нарастит импорт СПГ из США по требованию Трампа, заявили в ЕК - 08.04.2025, ПРАЙМ

Европа нарастит импорт СПГ из США по требованию Трампа, заявили в ЕК

Еврокомиссия на фоне требований Дональда Трампа к ЕС закупать сжиженный природный газ в США заявила, что союз уже закупает там половину СПГ, готов и дальше... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T14:40+0300

2025-04-08T14:40+0300

2025-04-08T14:40+0300

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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – ПРАЙМ. Еврокомиссия на фоне требований Дональда Трампа к ЕС закупать сжиженный природный газ в США заявила, что союз уже закупает там половину СПГ, готов и дальше наращивать импорт, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Половина нашего СПГ уже идет из США, но мы готовы и дальше вести переговоры для увеличения импорта", - сказал она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать требование Трампа к ЕС закупить американский СПГ на 350 миллиардов долларов в обмен на уступки в торговой войне и снижение пошлин. Она также добавила, что в ЕС стремятся "отказаться от российских энергоносителей, и США являются важным партнером в диверсификации поставок в ЕС". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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еврокомиссия, евросоюз, спг, импорт, сша, дональд трамп