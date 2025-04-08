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Китай инициирует спор в ВТО относительно "взаимных пошлин" США - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Китай инициирует спор в ВТО относительно "взаимных пошлин" США
Китай инициирует спор в ВТО относительно "взаимных пошлин" США - 08.04.2025, ПРАЙМ
Китай инициирует спор в ВТО относительно "взаимных пошлин" США
Китай инициировал консультации с США в Всемирной торговой организации (ВТО) по спору о взаимных пошлинах. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T16:23+0300
2025-04-08T16:27+0300
экономика
сша
китай
вто
пошлины
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ЖЕНЕВА, 8 апр - ПРАЙМ. Китай инициировал консультации с США в Всемирной торговой организации (ВТО) по спору о взаимных пошлинах."Китай запросил консультации в ВТО по спору с США относительно мер США, которые, по его словам, вводят с 5 апреля дополнительную пошлину в размере 10% на импорт из всех торговых партнеров и дополнительную пошлину в размере 34% на импорт из Китая, которая вступит в силу 9 апреля. Этот запрос был распространен среди членов ВТО 8 апреля", - сказано в документе.Ранее президент США Дональд Трамп угрожал, что введет 50-процентные пошлины на товары из Китая, если Китай не откажется от контрмер.Орган ВТО по разрешению споров предлагает платформу для обсуждения торговых споров между странами, и если двусторонние переговоры не приводят к разрешению, могут быть назначены эксперты, которые должны вынести необязательное заключение. Однако с 2019 года США блокируют этот процесс и отказываются голосовать за назначение новых судей.
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сша, китай, вто, пошлины
Экономика, США, КИТАЙ, ВТО, пошлины
16:23 08.04.2025 (обновлено: 16:27 08.04.2025)
 
Китай инициирует спор в ВТО относительно "взаимных пошлин" США

Китай инициирует спор в ВТО относительно "взаимных пошлин" Вашингтона

© Фото : WTOВсемирная торговая организация
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© Фото : WTO
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ЖЕНЕВА, 8 апр - ПРАЙМ. Китай инициировал консультации с США в Всемирной торговой организации (ВТО) по спору о взаимных пошлинах.
"Китай запросил консультации в ВТО по спору с США относительно мер США, которые, по его словам, вводят с 5 апреля дополнительную пошлину в размере 10% на импорт из всех торговых партнеров и дополнительную пошлину в размере 34% на импорт из Китая, которая вступит в силу 9 апреля. Этот запрос был распространен среди членов ВТО 8 апреля", - сказано в документе.
Ранее президент США Дональд Трамп угрожал, что введет 50-процентные пошлины на товары из Китая, если Китай не откажется от контрмер.
Орган ВТО по разрешению споров предлагает платформу для обсуждения торговых споров между странами, и если двусторонние переговоры не приводят к разрешению, могут быть назначены эксперты, которые должны вынести необязательное заключение. Однако с 2019 года США блокируют этот процесс и отказываются голосовать за назначение новых судей.
%Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Эксперт назвал пошлины Трампа "самосанкциями" на США
15:36
 
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