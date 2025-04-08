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США избаловали мир, заявил президент Индонезии

США избаловали мир, заявил президент Индонезии - 08.04.2025, ПРАЙМ

США избаловали мир, заявил президент Индонезии

США избаловали мир, теперь странам придется проснуться и встать на собственные ноги, заявил президент Индонезии Прабово Субианто, комментируя американские... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T09:45+0300

2025-04-08T09:45+0300

2025-04-08T09:45+0300

политика

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ДЖАКАРТА, 8 апр – ПРАЙМ. США избаловали мир, теперь странам придется проснуться и встать на собственные ноги, заявил президент Индонезии Прабово Субианто, комментируя американские "взаимные" пошлины. По данным индонезийского портала Detik, политик отметил, что ожидает серьезных последствий от введения американских тарифов для индонезийской экономики, особенно для текстильной, обувной, швейной и мебельной промышленности. "Мы найдем выход, мы должны осмелиться искать новые рынки. Мы слишком избалованы, нас привлекла американская экономика, потому что это экономическая система, которой нас научила Америка - свободный рынок, глобализация. Они учили нас, а мы были преданными учениками и следовали тому, чему нас учат - шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы мы следовали за Америкой, мы были самыми преданными. Теперь нам придется проснуться, нам придется повзрослеть. И не только нам, Европе, азиатским странам, Австралии - всем. Теперь ситуация изменилась", - отметил индонезийский президент. Прабово Субианто добавил, что говорил об этом еще несколько лет назад, до того, как стал президентом, но тогда слова политика считали "просто риторикой". "Это то, о чем я напоминал вам годами: братья и сестры, Индонезия должна встать на собственные ноги. Но люди говорили, что это просто риторика. Но нет, я давно знаю, что однажды никто нам не поможет, кроме нас самих, это реальность. Никто не поможет Индии, никто не поможет Вьетнаму, каждая страна должна заботиться о себе сама", - добавил президент. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств ассоциации США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32% и Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.

https://1prime.ru/20250408/ekonomika-856461194.html

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сша, индонезия