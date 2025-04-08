https://1prime.ru/20250408/stasishin-856468201.html

Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье

Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье - 08.04.2025, ПРАЙМ

Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье

Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье, сказал на Всероссийском жилищном конгрессе замминистра строительства и ЖКХ РФ... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T11:54+0300

2025-04-08T11:54+0300

2025-04-08T11:54+0300

недвижимость

россия

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СОЧИ, 8 апр - ПРАЙМ. Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье, сказал на Всероссийском жилищном конгрессе замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. В ходе пленарной сессии чиновник не согласился с распространенным мнением о "космической прибыли" девелоперов. Стасишин напомнил, что до раскрытия эскроу-счетов, когда застройщики могут получить вырученные деньги от продажи новостроек, выручка в среднем формируется три года. При этом, обратил внимание он, вырос налог на прибыль у компаний, и никто из девелоперов не знал, что так будет и не закладывал это в свои модели. Кроме того, увеличилась стоимость рабочей силы, стройматериалов, выросла стоимость обслуживания проектного финансирования и бридж-кредитов на покупку земли, напомнил замминистра. "Это же все перекладывается в цену метра, плюс тот огромный объем социалки, который застройщики вытягивают за счет собственных средств. Я точно знаю, что если бы была возможность у застройщиков, если были сверхприбыли, то мы бы увидели сегодня какую-то коррекцию. Но так как затраты на проекты растут, себестоимость не снижается, то я не очень понимаю, где тот "жирок", который давал бы возможность снижать цены", - резюмировал Стасишин.

https://1prime.ru/20250312/minstroy-855715407.html

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недвижимость, россия