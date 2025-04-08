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Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье
Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье - 08.04.2025, ПРАЙМ
Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье
Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье, сказал на Всероссийском жилищном конгрессе замминистра строительства и ЖКХ РФ... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T11:54+0300
2025-04-08T11:54+0300
недвижимость
россия
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СОЧИ, 8 апр - ПРАЙМ. Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье, сказал на Всероссийском жилищном конгрессе замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. В ходе пленарной сессии чиновник не согласился с распространенным мнением о "космической прибыли" девелоперов. Стасишин напомнил, что до раскрытия эскроу-счетов, когда застройщики могут получить вырученные деньги от продажи новостроек, выручка в среднем формируется три года. При этом, обратил внимание он, вырос налог на прибыль у компаний, и никто из девелоперов не знал, что так будет и не закладывал это в свои модели. Кроме того, увеличилась стоимость рабочей силы, стройматериалов, выросла стоимость обслуживания проектного финансирования и бридж-кредитов на покупку земли, напомнил замминистра. "Это же все перекладывается в цену метра, плюс тот огромный объем социалки, который застройщики вытягивают за счет собственных средств. Я точно знаю, что если бы была возможность у застройщиков, если были сверхприбыли, то мы бы увидели сегодня какую-то коррекцию. Но так как затраты на проекты растут, себестоимость не снижается, то я не очень понимаю, где тот "жирок", который давал бы возможность снижать цены", - резюмировал Стасишин.
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недвижимость, россия
Недвижимость, РОССИЯ
11:54 08.04.2025
 
Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье

Стасишин: застройщики не имеют запаса "жирка" для снижения цен на жилье

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтроительство жилого комплекса "D1" в Москве.
Строительство жилого комплекса D1 в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СОЧИ, 8 апр - ПРАЙМ. Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье, сказал на Всероссийском жилищном конгрессе замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
В ходе пленарной сессии чиновник не согласился с распространенным мнением о "космической прибыли" девелоперов.
Стасишин напомнил, что до раскрытия эскроу-счетов, когда застройщики могут получить вырученные деньги от продажи новостроек, выручка в среднем формируется три года.
При этом, обратил внимание он, вырос налог на прибыль у компаний, и никто из девелоперов не знал, что так будет и не закладывал это в свои модели. Кроме того, увеличилась стоимость рабочей силы, стройматериалов, выросла стоимость обслуживания проектного финансирования и бридж-кредитов на покупку земли, напомнил замминистра.
"Это же все перекладывается в цену метра, плюс тот огромный объем социалки, который застройщики вытягивают за счет собственных средств. Я точно знаю, что если бы была возможность у застройщиков, если были сверхприбыли, то мы бы увидели сегодня какую-то коррекцию. Но так как затраты на проекты растут, себестоимость не снижается, то я не очень понимаю, где тот "жирок", который давал бы возможность снижать цены", - резюмировал Стасишин.
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