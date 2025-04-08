https://1prime.ru/20250408/stasishin-856468201.html
Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье
Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье - 08.04.2025, ПРАЙМ
Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье
Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье, сказал на Всероссийском жилищном конгрессе замминистра строительства и ЖКХ РФ... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T11:54+0300
2025-04-08T11:54+0300
2025-04-08T11:54+0300
недвижимость
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83328/76/833287652_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_39c80c027c8971ef1e14476600c47af9.jpg
СОЧИ, 8 апр - ПРАЙМ. Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье, сказал на Всероссийском жилищном конгрессе замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. В ходе пленарной сессии чиновник не согласился с распространенным мнением о "космической прибыли" девелоперов. Стасишин напомнил, что до раскрытия эскроу-счетов, когда застройщики могут получить вырученные деньги от продажи новостроек, выручка в среднем формируется три года. При этом, обратил внимание он, вырос налог на прибыль у компаний, и никто из девелоперов не знал, что так будет и не закладывал это в свои модели. Кроме того, увеличилась стоимость рабочей силы, стройматериалов, выросла стоимость обслуживания проектного финансирования и бридж-кредитов на покупку земли, напомнил замминистра. "Это же все перекладывается в цену метра, плюс тот огромный объем социалки, который застройщики вытягивают за счет собственных средств. Я точно знаю, что если бы была возможность у застройщиков, если были сверхприбыли, то мы бы увидели сегодня какую-то коррекцию. Но так как затраты на проекты растут, себестоимость не снижается, то я не очень понимаю, где тот "жирок", который давал бы возможность снижать цены", - резюмировал Стасишин.
https://1prime.ru/20250312/minstroy-855715407.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83328/76/833287652_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f3129863c59c43a351f4646ec50910c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, россия
Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье
Стасишин: застройщики не имеют запаса "жирка" для снижения цен на жилье
СОЧИ, 8 апр - ПРАЙМ. Застройщики не обладают запасом "жирка" для массового снижения цен на жилье, сказал на Всероссийском жилищном конгрессе замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
В ходе пленарной сессии чиновник не согласился с распространенным мнением о "космической прибыли" девелоперов.
Стасишин напомнил, что до раскрытия эскроу-счетов, когда застройщики могут получить вырученные деньги от продажи новостроек, выручка в среднем формируется три года.
При этом, обратил внимание он, вырос налог на прибыль у компаний, и никто из девелоперов не знал, что так будет и не закладывал это в свои модели. Кроме того, увеличилась стоимость рабочей силы, стройматериалов, выросла стоимость обслуживания проектного финансирования и бридж-кредитов на покупку земли, напомнил замминистра.
"Это же все перекладывается в цену метра, плюс тот огромный объем социалки, который застройщики вытягивают за счет собственных средств. Я точно знаю, что если бы была возможность у застройщиков, если были сверхприбыли, то мы бы увидели сегодня какую-то коррекцию. Но так как затраты на проекты растут, себестоимость не снижается, то я не очень понимаю, где тот "жирок", который давал бы возможность снижать цены", - резюмировал Стасишин.
Минстрой хочет ввести повышенные взносы на капремонт для домов с лифтами