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Набиуллина оценила перспективы снижения ключевой ставки ЦБ
Набиуллина оценила перспективы снижения ключевой ставки ЦБ - 08.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила перспективы снижения ключевой ставки ЦБ
Банк России рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, хотя сохранится продолжительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T10:13+0300
2025-04-08T10:13+0300
2025-04-08T10:16+0300
банк россии
эльвира набиуллина
ставка
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, хотя сохранится продолжительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным", - сказала Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора.
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эльвира набиуллина, ставка
Банк России, Эльвира Набиуллина, ставка
Набиуллина оценила перспективы снижения ключевой ставки ЦБ
ЦБ: период высокой ключевой ставки в РФ будет продолжительным, но не бесконечным
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, хотя сохранится продолжительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным", - сказала Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.
Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора.
ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки