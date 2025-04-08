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Набиуллина оценила перспективы снижения ключевой ставки ЦБ - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина оценила перспективы снижения ключевой ставки ЦБ
Набиуллина оценила перспективы снижения ключевой ставки ЦБ - 08.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила перспективы снижения ключевой ставки ЦБ
Банк России рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, хотя сохранится продолжительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T10:13+0300
2025-04-08T10:16+0300
банк россии
эльвира набиуллина
ставка
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, хотя сохранится продолжительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным", - сказала Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора.
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эльвира набиуллина, ставка
Банк России, Эльвира Набиуллина, ставка
10:13 08.04.2025 (обновлено: 10:16 08.04.2025)
 
Набиуллина оценила перспективы снижения ключевой ставки ЦБ

ЦБ: период высокой ключевой ставки в РФ будет продолжительным, но не бесконечным

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаседание Консультативного совета по банкнотам Банка России
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, хотя сохранится продолжительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным", - сказала Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.
Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
2 апреля, 12:14
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллинаставка
 
 
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