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Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое

Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое - 08.04.2025, ПРАЙМ

Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое

Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, на место происшествия выехали полицейские, сообщили РИА Новости в... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T14:42+0300

2025-04-08T14:42+0300

2025-04-08T14:42+0300

происшествия

новый уренгой

стрельба

студенты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – ПРАЙМ. Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, на место происшествия выехали полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД. "Факт зарегистрирован. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о стрельбе в колледже в Новом Уренгое.

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новый уренгой

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новый уренгой, стрельба, студенты