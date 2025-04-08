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Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое
Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое - 08.04.2025, ПРАЙМ
Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое
Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, на место происшествия выехали полицейские, сообщили РИА Новости в... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T14:42+0300
2025-04-08T14:42+0300
происшествия
новый уренгой
стрельба
студенты
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – ПРАЙМ. Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, на место происшествия выехали полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД. "Факт зарегистрирован. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о стрельбе в колледже в Новом Уренгое.
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новый уренгой, стрельба, студенты
Происшествия, Новый Уренгой, стрельба, студенты
14:42 08.04.2025
 
Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое

МВД: студент открыл стрельбу в колледже на Ямале, на место выехали полицейские

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанк% Современная жилая застройка в Салехарде
% Современная жилая застройка в Салехарде - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – ПРАЙМ. Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, на место происшествия выехали полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД.
"Факт зарегистрирован. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о стрельбе в колледже в Новом Уренгое.
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ПроисшествияНовый Уренгойстрельбастуденты
 
 
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