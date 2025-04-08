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Суд огласит приговор экс-совладельцу "Азбуки вкуса" Якубовскому
Суд огласит приговор экс-совладельцу "Азбуки вкуса" Якубовскому - 08.04.2025, ПРАЙМ
Суд огласит приговор экс-совладельцу "Азбуки вкуса" Якубовскому
Пресненский суд Москвы во вторник огласит приговор бывшему совладельцу "Азбуки вкуса" Кириллу Якубовскому, обвиняемому в крупном мошенничестве, сообщили РИА... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T00:36+0300
2025-04-08T00:36+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы во вторник огласит приговор бывшему совладельцу "Азбуки вкуса" Кириллу Якубовскому, обвиняемому в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Оглашение приговора назначено на 8 апреля в 14.00", - сказали в суде.
Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Якубовскому 9,5 лет колонии и штраф более 1 миллиарда рублей.
Как сообщал "Коммерсант", следствие считает, что Якубовский, будучи совладельцем кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, оказался причастен к хищению 126 миллионов долларов. По делу также проходят бывший гендиректор дочерней компании холдинга - ООО "ППФИН Холдинг" - Светлана Безрукова и бывший соучредитель V.M.H.Y. Павел Масловский. Материалы были выделены из "большого" дела о махинациях со средствами инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited.
Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014-м он отказался от своей доли в сети как магазинов, так и кофеен "Кофе хауз".
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бизнес, россия, москва, павел масловский
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Павел Масловский
Суд огласит приговор экс-совладельцу "Азбуки вкуса" Якубовскому
Суд огласит приговор совладельцу "Азбуки вкуса" Якубовскому 8 апреля
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы во вторник огласит приговор бывшему совладельцу "Азбуки вкуса" Кириллу Якубовскому, обвиняемому в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Оглашение приговора назначено на 8 апреля в 14.00", - сказали в суде.
Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Якубовскому 9,5 лет колонии и штраф более 1 миллиарда рублей.
Как сообщал "Коммерсант", следствие считает, что Якубовский, будучи совладельцем кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, оказался причастен к хищению 126 миллионов долларов. По делу также проходят бывший гендиректор дочерней компании холдинга - ООО "ППФИН Холдинг" - Светлана Безрукова и бывший соучредитель V.M.H.Y. Павел Масловский. Материалы были выделены из "большого" дела о махинациях со средствами инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited.
Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014-м он отказался от своей доли в сети как магазинов, так и кофеен "Кофе хауз".