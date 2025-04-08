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Суд изучит апелляции Raven на передачу складских комплексов Росимуществу
Суд изучит апелляции Raven на передачу складских комплексов Росимуществу - 08.04.2025, ПРАЙМ
Суд изучит апелляции Raven на передачу складских комплексов Росимуществу
Девятый арбитражный апелляционный суд 16 апреля рассмотрит жалобы бизнесменов Игоря Богородова, Ярослава Шувалова и ряда структур британской компании Raven... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T10:27+0300
2025-04-08T10:27+0300
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россия
бизнес
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд 16 апреля рассмотрит жалобы бизнесменов Игоря Богородова, Ярослава Шувалова и ряда структур британской компании Raven Russia на решение арбитражного суда Москвы, который по иску Генпрокуратуры РФ передал 16 принадлежавших им складских комплексов Российской Федерации в лице Росимущества, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В иске, поданном в августе, Генпрокуратура оспаривала опционное соглашение между Raven Property, Богородовым и Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций зарегистрированной в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы. Как пояснял истец, произошло это в нарушение действующего законодательства, так как ФАС и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись. Арбитражный суд Москвы в январе рассмотрел спор в закрытом режиме и, по данным Raven Russia, полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры. В открытом доступе решение не публиковалось. Предположительно, оно было обращено судом к немедленному исполнению, ибо уже к 20 февраля, не дожидаясь рассмотрения апелляций, компании-владельцы 9 из 16 комплексов перешли в собственность РФ. В сообщении группы говорилось, что "шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу". В суде ответчики заявили, что цель сделки состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний. Позже в Raven Russia заявили, что считают решение суда незаконным и необоснованным, обещали обжаловать его и продолжать исполнять обязательства перед арендаторами и партнерами. Между тем, Генпрокуратура 31 марта подала еще один иск к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia "о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, об изъятии". Более подробно предмет и основания исковых требований пока не раскрываются. В том деле суд арестовал активы обоих бизнесменов, а также ООО "Первомайская заря", владельца БЦ Kellermann Center в Петербурге, и эмиратской Dorfin Holdings.
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россия, бизнес
Суд изучит апелляции Raven на передачу складских комплексов Росимуществу
Суд рассмотрит апелляции Raven на передачу 16 складских комплексов Росимуществу
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд 16 апреля рассмотрит жалобы бизнесменов Игоря Богородова, Ярослава Шувалова и ряда структур британской компании Raven Russia на решение арбитражного суда Москвы, который по иску Генпрокуратуры РФ передал 16 принадлежавших им складских комплексов Российской Федерации в лице Росимущества, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В иске, поданном в августе, Генпрокуратура оспаривала опционное соглашение между Raven Property, Богородовым и Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций зарегистрированной в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы. Как пояснял истец, произошло это в нарушение действующего законодательства, так как ФАС и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись.
Арбитражный суд Москвы в январе рассмотрел спор в закрытом режиме и, по данным Raven Russia, полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры. В открытом доступе решение не публиковалось. Предположительно, оно было обращено судом к немедленному исполнению, ибо уже к 20 февраля, не дожидаясь рассмотрения апелляций, компании-владельцы 9 из 16 комплексов перешли в собственность РФ.
В сообщении группы говорилось, что "шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу".
В суде ответчики заявили, что цель сделки состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний. Позже в Raven Russia заявили, что считают решение суда незаконным и необоснованным, обещали обжаловать его и продолжать исполнять обязательства перед арендаторами и партнерами.
Между тем, Генпрокуратура 31 марта подала еще один иск к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia "о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, об изъятии". Более подробно предмет и основания исковых требований пока не раскрываются. В том деле суд арестовал активы обоих бизнесменов, а также ООО "Первомайская заря", владельца БЦ Kellermann Center в Петербурге, и эмиратской Dorfin Holdings.
Генпрокуратура предъявила еще один иск к бывшим владельцам Raven Russia