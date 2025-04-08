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Суд отказался взыскать с "Мерлиона" почти 96 миллионов рублей

Суд отказался взыскать с "Мерлиона" почти 96 миллионов рублей - 08.04.2025, ПРАЙМ

Суд отказался взыскать с "Мерлиона" почти 96 миллионов рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей Банку России во взыскании почти 96 миллионов рублей с ООО "Мерлион",... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T13:15+0300

2025-04-08T13:15+0300

2025-04-08T13:15+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей Банку России во взыскании почти 96 миллионов рублей с ООО "Мерлион", крупного российского дистрибьютора на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Как следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу истца на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. ЦБ РФ заплатил ответчику более 133 миллионов рублей за обеспечение доступа к технической поддержке программных продуктов британской компании Micro Focus на период с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 года. В марте 2022 года иностранная компания ввиду санкций заблокировала техподдержку всех российских пользователей. В иске ЦБ потребовал от "Мерлиона" вернуть плату за период с марта по сентябрь 2022 года с процентами. Однако первая инстанция решила, что ответчик свои обязательства по договору исполнил, передав Банку России сертификаты на техподдержку программного обеспечения, и "спорный договор прекращен исполнением". Невозможность получения поддержки суд назвал "риском, который добровольно был принят заказчиком", самостоятельно выбравшим поставщика. "Истец не лишен возможности обратиться в суд с иском к правообладателю, что подтверждается актуальной судебной практикой", - предложил суд. Между тем этот же суд в декабре по иску ЦБ РФ взыскал около 95 миллионов рублей неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с московского ООО "Монт", дистрибьютора программного обеспечения и компьютерного оборудования американской IBM. Merlion - один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнерская сеть насчитывает более 5 500 компаний во всех регионах РФ и странах СНГ. Компании принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк", сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник", производитель компьютеров iRU и ряд других активов.

https://1prime.ru/20250408/sud-856464452.html

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бизнес, россия, финансы