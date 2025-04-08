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Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram

Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram - 08.04.2025, ПРАЙМ

Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram

Москвичка потеряла почти миллион рублей на онлайн-платформе Binance, доверившись незнакомцам в Telegram, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T03:27+0300

2025-04-08T03:27+0300

2025-04-08T03:27+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Москвичка потеряла почти миллион рублей на онлайн-платформе Binance, доверившись незнакомцам в Telegram, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, в первых числах апреля в полицию обратилась 39-летняя москвичка, которая сообщила, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. "С ее слов, в середине февраля женщина познакомилась в Telegram с мужчиной, который предложил ей поднять свой доход. Спустя время с пострадавшей связался приятель ее нового знакомого и предложил ей заработать деньги на онлайн-платформе Binance", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по итогу женщина поверила малознакомым мужчинам и потеряла свыше 990 тысяч рублей. "По данному факту сейчас расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество", - сказал собеседник агентства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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