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Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram
Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram - 08.04.2025, ПРАЙМ
Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram
Москвичка потеряла почти миллион рублей на онлайн-платформе Binance, доверившись незнакомцам в Telegram, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T03:27+0300
2025-04-08T03:27+0300
2025-04-08T03:27+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Москвичка потеряла почти миллион рублей на онлайн-платформе Binance, доверившись незнакомцам в Telegram, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в первых числах апреля в полицию обратилась 39-летняя москвичка, которая сообщила, что в отношении нее были совершены мошеннические действия.
"С ее слов, в середине февраля женщина познакомилась в Telegram с мужчиной, который предложил ей поднять свой доход. Спустя время с пострадавшей связался приятель ее нового знакомого и предложил ей заработать деньги на онлайн-платформе Binance", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по итогу женщина поверила малознакомым мужчинам и потеряла свыше 990 тысяч рублей.
"По данному факту сейчас расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество", - сказал собеседник агентства.
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общество , москва, telegram
Экономика, Общество , МОСКВА, Telegram
Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram
Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Москвичка потеряла почти миллион рублей на онлайн-платформе Binance, доверившись незнакомцам в Telegram, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в первых числах апреля в полицию обратилась 39-летняя москвичка, которая сообщила, что в отношении нее были совершены мошеннические действия.
"С ее слов, в середине февраля женщина познакомилась в Telegram с мужчиной, который предложил ей поднять свой доход. Спустя время с пострадавшей связался приятель ее нового знакомого и предложил ей заработать деньги на онлайн-платформе Binance", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по итогу женщина поверила малознакомым мужчинам и потеряла свыше 990 тысяч рублей.
"По данному факту сейчас расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество", - сказал собеседник агентства.