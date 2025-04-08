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Морской терминал Port Favor в Ленобласти начнет перевалку удобрений

Морской терминал Port Favor в Ленобласти начнет перевалку удобрений - 08.04.2025, ПРАЙМ

Морской терминал Port Favor в Ленобласти начнет перевалку удобрений

Морской терминал Port Favor в Ленинградской области планирует в следующем году приступить к перевалке минеральных удобрений, в настоящее время терминал... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T12:57+0300

2025-04-08T12:57+0300

2025-04-08T12:57+0300

удобрения

терминал

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Морской терминал Port Favor в Ленинградской области планирует в следующем году приступить к перевалке минеральных удобрений, в настоящее время терминал переваливает аммиак, сообщил исполнительный директор терминала Игорь Липинский. "Мы планируем в следующем году начать перевалку минеральных удобрений. В этом году мы переваливаем аммиак", - сказал он. Морской терминал по перевалке удобрений Port Favor в Ленинградской области заработал в декабре 2024 года. Общая проектная мощность терминала - 14 миллионов тонн в год, в том числе 1,5 миллиона аммиака. Объем инвестиций в проект составил 56 миллиардов рублей.

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удобрения, терминал