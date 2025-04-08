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Морской терминал Port Favor в Ленобласти начнет перевалку удобрений - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Морской терминал Port Favor в Ленобласти начнет перевалку удобрений
Морской терминал Port Favor в Ленобласти начнет перевалку удобрений - 08.04.2025, ПРАЙМ
Морской терминал Port Favor в Ленобласти начнет перевалку удобрений
Морской терминал Port Favor в Ленинградской области планирует в следующем году приступить к перевалке минеральных удобрений, в настоящее время терминал... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:57+0300
2025-04-08T12:57+0300
удобрения
терминал
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Морской терминал Port Favor в Ленинградской области планирует в следующем году приступить к перевалке минеральных удобрений, в настоящее время терминал переваливает аммиак, сообщил исполнительный директор терминала Игорь Липинский. "Мы планируем в следующем году начать перевалку минеральных удобрений. В этом году мы переваливаем аммиак", - сказал он. Морской терминал по перевалке удобрений Port Favor в Ленинградской области заработал в декабре 2024 года. Общая проектная мощность терминала - 14 миллионов тонн в год, в том числе 1,5 миллиона аммиака. Объем инвестиций в проект составил 56 миллиардов рублей.
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удобрения, терминал
удобрения, терминал
12:57 08.04.2025
 
Морской терминал Port Favor в Ленобласти начнет перевалку удобрений

Морской терминал Port Favor в Ленобласти планирует начать перевалку удобрений

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКалийные удобрения
Калийные удобрения - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Морской терминал Port Favor в Ленинградской области планирует в следующем году приступить к перевалке минеральных удобрений, в настоящее время терминал переваливает аммиак, сообщил исполнительный директор терминала Игорь Липинский.
"Мы планируем в следующем году начать перевалку минеральных удобрений. В этом году мы переваливаем аммиак", - сказал он.
Морской терминал по перевалке удобрений Port Favor в Ленинградской области заработал в декабре 2024 года. Общая проектная мощность терминала - 14 миллионов тонн в год, в том числе 1,5 миллиона аммиака. Объем инвестиций в проект составил 56 миллиардов рублей.
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